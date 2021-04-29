(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

المستقلة/- دعت الجبهة الوطنية المدنية (موج) لإلغاء الأجنحة المسلحة والسلاح المنفلت  في عموم دول المنطقة، والمباشرة لعقد مؤتمر للامن والسلام الاقليمي يوضع أسس مسيرة الأمن والاستقرار

وقال القيادي في الجبهة وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، “تطالعنا اخبار خجولة من ان الاعداد يجري للدخول في مفاوضات مؤتمر الخمسة + 1 حول الملف النووي الايراني وكذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وتزامنا مع هذه الاجتماعات ولضرورة انجاحها لابد ان تتحقق اجتماعات بين جمهورية ايران الإسلامية والدول العربية، عوضاً عن استمرار التصعيد والنزاعات المسلحة المباشرة او غير المباشرة”.

وأشار الى أن الجبهة الوطنية المدنية (موج) ترى “أن الأوان قد آن بل تجاوزه لإلغاء الأجنحة المسلحة والسلاح المنفلت  في عموم بلداننا، والمباشرة لعقد مؤتمر للامن والسلام الاقليمي يوضع أسس مسيرة الأمن والاستقرار في حال تعليق الأنشطة النووية وتعزيز الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل”.

واكد عبد اللطيف ”  ان الجنوح للسلام يحتاج الى جرأة فريدة أكثر من الجنوح للحروب وتصعيد النزاع المسلح”.

واوضح “ان شعوب  المنطقة لا ترغب بوجود السلاح المنفلت وحامليه ومن الحروب وسياسات بناء المحاور تتطلع الى الاستقرار والأمان والرفاهية والصراع على ما تفرضه البيئة من إشكالات كونية”.

واضاف “كما التغيير المناخي وتداعياته وجائحة كورونا اوغيرها وانعكاساته والتزاحم في الفضاء السيبراني والفضاء الخارجي والطاقة النظيفة والبديلة ومقاومة الظاهرة الخطيرة وهي انتشار الإرهاب في عموم العالم، على الانسانية ان تواجهها بحيوية وبتظافر الجهود للكل من دون الاستثناء وايجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن الصراعات الاقليمية والدولية وفق قاعدة الحلول الشاملة والعادلة والدائمة”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

مجلس القضاء الأردني يصدر مدونة السلوك القضائي لسنة 2021

اخر الاخبار

عالية نصيف تقاضي مسؤول العلاقات الخارجية في تيار الحكمة

اخر الاخبار

ميسان تتخذ  إجراءات وقائية لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا و السلالة الهندية

اخر الاخبار

الكويت.. فرق الإطفاء تستمر فى التعامل مع حريق إطارات السالمي ..فيديو

اخر الاخبار

مصر.. اعترافات جديدة للفنانة ضحية الاغتصاب من قبل متهمي “فيرمونت”

اخبار مصر

مصر ترد على تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه لمحدودى الدخل

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخر الاخبار

الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد

اخبار العراق

نائب تكشف عن رؤية نيابية لاعادة صياغة قانون الاستثمار في العراق

اخبار العراق

في اول جلسة لها ..المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بقانون مجالس المحافظات

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم بالحبس الشديد لمدير المصرف الزراعي – فرع العمارة

اخبار العراق

انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار لتسجل 177 مليون

اخر الاخبار

مصر.. شاب يطعن أمه بـ “سكين” بعد محاولتها منعه من الانتحار

اخر الاخبار

 السعودية تسمح لشاحنات لبنانية بالدخول إليها بعد حظر دخول الفواكه من لبنان

اخبار العراق

الصناعة : هذا العام سيتم افتتاح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب

اخر الاخبار

رئيس البرلمان العربي يعلق على الحوار التلفزيونى لولي العهد السعودي… ماذا قال ؟

اخر الاخبار

قطر تعلن استئناف الخدمات الطبية بالمراكز الصحية الخاصة‎