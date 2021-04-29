(موج) تدعو لالغاء الاجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في جميع دول المنطقة

المستقلة/- دعت الجبهة الوطنية المدنية (موج) لإلغاء الأجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في عموم دول المنطقة، والمباشرة لعقد مؤتمر للامن والسلام الاقليمي يوضع أسس مسيرة الأمن والاستقرار

وقال القيادي في الجبهة وائل عبد اللطيف، اليوم الخميس، “تطالعنا اخبار خجولة من ان الاعداد يجري للدخول في مفاوضات مؤتمر الخمسة + 1 حول الملف النووي الايراني وكذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وتزامنا مع هذه الاجتماعات ولضرورة انجاحها لابد ان تتحقق اجتماعات بين جمهورية ايران الإسلامية والدول العربية، عوضاً عن استمرار التصعيد والنزاعات المسلحة المباشرة او غير المباشرة”.

وأشار الى أن الجبهة الوطنية المدنية (موج) ترى “أن الأوان قد آن بل تجاوزه لإلغاء الأجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في عموم بلداننا، والمباشرة لعقد مؤتمر للامن والسلام الاقليمي يوضع أسس مسيرة الأمن والاستقرار في حال تعليق الأنشطة النووية وتعزيز الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل”.

واكد عبد اللطيف ” ان الجنوح للسلام يحتاج الى جرأة فريدة أكثر من الجنوح للحروب وتصعيد النزاع المسلح”.

واوضح “ان شعوب المنطقة لا ترغب بوجود السلاح المنفلت وحامليه ومن الحروب وسياسات بناء المحاور تتطلع الى الاستقرار والأمان والرفاهية والصراع على ما تفرضه البيئة من إشكالات كونية”.

واضاف “كما التغيير المناخي وتداعياته وجائحة كورونا اوغيرها وانعكاساته والتزاحم في الفضاء السيبراني والفضاء الخارجي والطاقة النظيفة والبديلة ومقاومة الظاهرة الخطيرة وهي انتشار الإرهاب في عموم العالم، على الانسانية ان تواجهها بحيوية وبتظافر الجهود للكل من دون الاستثناء وايجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن الصراعات الاقليمية والدولية وفق قاعدة الحلول الشاملة والعادلة والدائمة”.