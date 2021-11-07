(موج) تدعو الى ضبط النفس ومعالجة “أخطاء” الانتخابات

المستقلة/- دعت الجبهة الوطنية المدنية (موج) الى ضبط النفس والعمل معا على معالجة الأخطاء التي سجلت على الانتخابات.

وقال الناطق باسم الجبهة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه “بالأمس تم قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، واليوم تم استهداف رأس السلطة التنفيذية في العراق”.

وعدّ ما حدث “جرس إنذار قد تكون عواقبه وخيمة مالم تدارك الأخطاء التي وقعت فيها الجهات المعنية في أدارة الانتخابات”.

وأضاف “في الوقت الذي نرفض فية عملية استهداف رأس السلطة التنفيذية وقتل المتظاهرين السلميين فإنا ندعو الجميع الى ضبط النفس والعمل معا على معالجة الأخطاء التي سجلت على نتائج الانتخابات قبل فوات الأوان”.

 

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