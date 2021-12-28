موج : المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت آخر الآمال بالتغيير والاصلاح

المستقلة/- اعربت الجبهة الوطنية المدنية عن اسفها لقرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المتعلقة بشبهات تزوير ارادة الناخبين التي شهدتها الانتخابات الماضية.

واوضحت الجبهة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان المصادقة على نتائج الانتخابات قتلت اخر امال الشعب العراقي بتصحيح مسار الاوضاع واصلاح انحراف العملية السياسية.

واضافت الجبهة “مؤسفٌ ان تتجاهل المحكمة الاتحادية جميع الطعون التي قُدّمت، كنا ننتظر انصافًا اكثر يعيد الحق لأهله ويضع حدا لتمادي مجاميع التزوير والتلاعب”.

ومن ناحية اخرى أكدت الجبهة دعمها لقرار المحكمة الاتحادية بعدم استخدام الأجهزة البايومترية وانما اعتماد العد والفرز اليدوي، لافتة الى أن “هذه الاجهزة الالكترونية قد استعملت بكثافة في الانتخابات الماضية ، و لكن يبدو ان المحكمة الاتحادية لم ترغب بالدخول في مشاكل ولربما نتيجةً للضغوط كما حصل في عام 2010 عندما فُسرت بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد اعلان نتائج الانتخابات والتي افضت الى عدم الاستقرار السياسي حتى يومنا هذا.”

كما سجلت موج استغرابها بعدم الإشارة الى الشكاوى التي تم تقديمها من قبل قوى متعددة اخرى من المشاركين في الانتخابات.

وأعربت عن خشيتها ” ان يكون هنالك برلماناً منقسماً تنبثق عنه حكومة منقسمه أيضا”، مبينة بأنها قاطعت الانتخابات “نتيجة لهذه الأسباب”.