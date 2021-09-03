موج : الحقائق تؤكد عدم نزاهة الانتخابات المقبلة

المستقلة/- قالت الجبهة الوطنية المدنية – موج ان الحقائق تؤكد عدم أجراء انتخابات “نزيهة” تشمل الاكثرية من الناخبين.

وأشارت الجبهة في بيان تلقت( المستقلة) نسخة منه اليوم الجمعة الى ما كشفه المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، بأن “هناك 3 ملايين عراقي لم يستلموا بطاقاتهم البايومترية” رغم انه لم يتبقَ سوى ٣٦ يوما على موعد الانتخاباتز

وأضاف البيان رغم كل الدعوات والمناشدات التي قامت بها المؤسسات الحكومية والإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين لتحمل المسؤولية في تثقيف وتوعية الناخبين لاستلام بطاقاتهم، إلا أن هذا العدد الكبير يدل على عدم الاستجابة وعزوف المواطنين بسبب ما آلت إليه العملية السياسية والانتخابية من جهة وأنها ستكون فرصة من فرص التزوير التي زادت من تفاقم حالة الشعب العراقي.

ونوه البيان الى تقارير تقدم بها (20) عشرون مرشحاً من مناطق متفرقة في محافظة نينوى وهي ذاتها في محافظات الوسط والجنوب العراقي عن تدخل جهات أمنية في توجيه الناخبين للتصويت لمرشحين معينين والفساد والمال السياسي وتوزيع الدرجات الوظيفية غير الصحيح والمنجزات الوهمية التي اصبحت محل سخرية المواطن العراقي.