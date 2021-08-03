موجة نزوح واسعة من درعا جراء القصف الكثيف.. تفاصيل

المستقلة /- قالت مصادر محلية سورية، إن مدينة درعا جنوبي سوريا تشهد حركة نزوح واسعة للعائلات، لا سيما خلال ساعات الليل، في ظل استمرار المعارك في المدينة.

وذكرت المصادر أن عشرات العائلات نزحت من أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم إلى الأطراف الجنوبية للمدينة.
وقالت وشهود عيان ، إن حركة النزوح تأتي عقب فشل المفاوضات بين النظام السوري من جهة وممثلين عن لجان التفاوض من جهة أخرى، وتعثّر الوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في مدينة درعا.

وأكدت مصادر مطلعة على عملية التفاوض أن فشل المفاوضات بين الطرفين يأتي عقب إصرار ضباط اللجنة الأمنية على شروطها وأبرزها تمركز قوات عسكرية تابعة للمخابرات والجيش في درعا البلد والأحياء الأخرى وتسليم جميع الأسلحة، إضافة إلى القيام بحملة تفتيش واسعة فيها.

وكثفت القوات السورية قصفها لجيب للمعارضة في مدينة درعا الجنوبية في محاولة لبسط سيطرتها على المنطقة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات، وذلك حسبما قال شهود والجيش وسكان.

ومني هجوم للجيش على الحي القديم بدرعا بضربة، الخميس، عندما شن معارضون مسلحون هجوما مضادا عبر المحافظة وأسروا عشرات الجنود.

وأرسل الجيش السوري بعد ذلك مئات من القوات الخاصة وعشرات الدبابات والعربات المدرعة لاقتحام الجيب، حيث بدأت الاحتجاجات السلمية ضد حكم الرئيس الأسد في 2011، وقوبلت بعنف شديد قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وعطل مقاتلو المعارضة حركة المرور على طول طريق دمشق-درعا السريع المؤدي إلى الحدود مع الأردن، والذي أغلق المعبر يوم الأحد.

واستعاد الجيش السوري السيطرة على المحافظة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان في عام 2018 بمساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات الإيرانية.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

دورية إسرائيلية تسرق 100 رأس ماعز من لبنان

اخر الاخبار

تحديد أسباب استهداف “أبراج الكهرباء” في العراق

رياضية

مبابي على أعتاب ريال مدريد

اخر الاخبار

شاهد.. “أكلت صراصير” محمد هنيدي في أول بث مباشر مع جمهوره

اخر الاخبار

فيديو.. عبدالمجيد عبدالله يطرح ألبومه “عالم موازي”

اخر الاخبار

فيديو.. شمس الكويتية توبخ متابعة وصفتها بـ”العجوز”

اخر الاخبار

“فقد الوعي”.. الفنان بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية 

اخر الاخبار

“فقد الوعي”.. الفنان بيومي فؤاد يتعرض لوعكة صحية 

اخر الاخبار

أحلام تبعد عن الساحة الفنية وتودع جمهورها

اخر الاخبار

موعد وصول جثمان الفنانة انتصار الشراح إلى الكويت لدفنها

اخر الاخبار

فيديو.. هكذا ردت الدكتورة خلود على متابعة سألتها “هل تصلين؟”

اخر الاخبار

بيونسيه تحتل الصدارة بقائمة أعظم فيديو موسيقي فى التاريخ

اخبار العراق

محافظ ميسان يوجه  بمنع اقامة مجالس العزاء او الافراح

اخبار العراق

شرطة ميسان  تنفي مقتل شخص على يد امرأتين

اخبار العراق

ذي قار تستلم  30 الف جرعة من لقاح فايزر

اخبار العراق

طرق ميسان تعلن استعدادها لتبليط طريق البتيرة -فجر قريبا

اخر الاخبار

زياد برجي ومحمد شاكر يُشعلان ليل اسطنبول فرحاً وطَرَباً 