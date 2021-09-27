موجة كورونا قادمة ستصدم العالم من جديد

المستقلة /- توقع عدد من خبراء الصحة زيادة حالات الإصابة بـكورونا حول العالم قريباً، قائلين إن “جميع الأشخاص سيصابون بالفيروس على الأرجح”، لكنهم أشاروا إلى أن معظمهم سيعانون من أعراض خفيفة.

وبحسب مصادر اعلامية بريطانية، فقد قال الخبراء إنه “نظراً للبيانات التي تشير إلى تراجع فعالية لقاحات كورونا بمرور الوقت، ونظراً لقدرة متغير دلتا على الانتقال بسرعة عالية، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات الإصابة بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة”. وأضافوا: “لكن معظم الحالات ستكون خفيفة، حتى إن بعضها سيكون من دون أعراض”

وكانت دراسة جديدة نشرت مطلع الشهر الحالي بمجلة “نيو إنغلاند” New England الطبية، وأجريت على عاملين صحيين أميركيين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، قد وجدت أن فعالية لقاحات كورونا تتراجع بمرور الوقت نتيجة ظهور متغير “دلتا”، جنباً إلى جنب مع التخلي عن إلزامية “الكمامات” للحاصلين على الجرعتين، بحسب ما نقلته الوسائل الاعلامية.

وقال الدكتور أميش أدالغا اختصاصي الأمراض المعدية بجامعة جون هوبكينز: “من المحتمل أن يصاب الجميع بكورونا في الأشهر المقبلة”.

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