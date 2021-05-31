موجة حارة تضرب العراق .. خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة

المستقلة /- توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، تأثر البلاد بموجة حارة شديدة الجفاف مصحوبة برياح موسمية يطلق عليها “البوارح” نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب عطية عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن “البلاد تتأثر بموجة حارة نهاية الأسبوع الجاري تصل فيها درجات الحرارة في المدن الجنوبية 50 مئوية وتنخفض قليلاً في المدن الأخرى”.

عطية أوضح أن “البوارح” هي رياح موسمية، تهب عند بداية موسم الصيف من الاتجاه الشمالي الغربي، وتكون شديدة الجفاف وتنشط في حزيران، وهي تتسبب بإثارة الغبار والأتربة نهاراً.

وبحسب عطية تصل سرعة هذه الرياح أحياناً إلى أكثر من 55 كيلو متراً بالساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية بالحالات الشديدة.

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن هذه الرياح ستسيطر على مناطق وسط وجنوب العراق والكويت، وشمال شرق السعودية، وتصل حتى الإمارات.

من جانبه أكد مسؤول إعلام دائرة الأنواء الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، أجي جتو، أنه لن يتأثر إقليم كوردستان بموجة الحرارة التي ستضرب بعض مناطق العراق ودول المنطقة.

وأضاف أنه بصورة عامة يشهد طقس إقليم كوردستان بين 10 إلى 15 حزيران تغييراً بتأثير المنخفض الجوي الموسمي القادم من المحيط الهندي، لتعود تدريجياً للارتفاع.