موتورولا تكشف عن مواصفات هاتف سينافس هواتف سامسونغ

المستقلة/- كشفت موتورولا عن مواصفات هاتف آخر ستطرحه لينافس هواتف سامسونغ الحديثة المتوسطة الفئة.

وسيأتي هاتف Moto E32s الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 185 غ، وسيحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 37 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Mediatek MT6765V/CB Helio G37، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (16+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون نحو 150 يورو.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مع دخول موجة الحر الأولى.. الكهرباء تقدم مبررات لنقص ساعات التجهيز

اخبار العراق

محلل سياسي : العراق يمتلك السلاح الاقتصادي لردع تركيا

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب ترقب زيادة الانتاج من قبل اوبك

اخر الاخبار

باحثون : جهاز للتنفس الاصطناعي يوفر الاكسجين في الحالات المستعصية

اخر الاخبار

بايدن يعلن.. لن نتمكن من انخفاض أسعار البنزين والمواد الغذائية في وقت قريب

اخر الاخبار

موتورولا تكشف عن مواصفات هاتف سينافس هواتف سامسونغ

اخر الاخبار

الانتربول تحذر من خطورة وقوع الاسلحة الغربية في ايدي عناصر اجرامية في اوربا

اخر الاخبار

الانتربول تحذر من خطورة وقوع الاسلحة الغربية في ايدي عناصر اجرامية في اوربا

اخر الاخبار

ميسي يقود الأرجنتين للتتويج بكأس فيناليسيما بعد الفوز على إيطاليا

اخر الاخبار

اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ34 من الدوري العراقي الممتاز

اخر الاخبار

الرئاسة الروسية : الاتصالات بين الكرملين والإدارة الأمريكية “معدومة”

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل متهما قتل منتسب في العتبة العباسية

اخر الاخبار

اول موجة حر تُسقط الرهان على الغاز الايراني

اخر الاخبار

تأثير جيل ألفا على استراتيجية تطور صناعة الألعاب

اخبار العراق

مركز الناصرية للقلب ينقذ حياة طفلة بعملية معقدة

اخر الاخبار

بايدن : الولايات المتحدة لا تبحث عن حرب بين حلف شمال الأطلسي “الناتو ” وروسيا

اخر الاخبار

القاء القبض على “لصوص” حاولوا سرقة سيارة في بغداد