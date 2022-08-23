موتورولا تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد

المستقلة /- كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس به أفضل هواتف أندرويد المطروحة حاليا.

ويأتي هاتف Moto S30 Pro الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (158.5/71.2/7.5) ملم، وزنه 172 غ.

أما شاشاته فأتت من نوع P-OLED, بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع الفيديوهات عالية الدقة وألعاب الفيديو الحديثة.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Qualcomm 0 Snapdragon 888+ 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فقد حصلت على 3 عدسات بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وزودت موتورولا هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا، وستطرحه على الأغلب بسعر 380 دولارا تقريبا.

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