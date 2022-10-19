موتورولا تعلن رسمياً عن طرح جهاز جديد قابل لـ”التمدد”

18/10/2022 El nuevo móvil enrollable de Lenovo POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LENOVO

المستقلة/- كشفت شركة “موتورولا” لصناعة الهواتف الذكية، النقاب رسمياً عن جهاز جديد قابل لـ”التمدد”، وذلك ضمن حدث “Lenovo Tech World 2022” الذي أقامته الشركة الثلاثاء.

ووفقاً للفيديو الترويجي للجهاز الجديد، يظهر الهاتف القابل للتمدد بشاشة “متدحرجة” مع لوحة مرنة من نوع “OLED”بمقاس 6.5 بوصة عند تمديدها وتتراجع إلى ما يزيد قليلاً عن 4 بوصات. ولم يعرض الفيديو التوضيحي إعدادات أو مواصفات الهاتف، لكنه اكتفى فقط بتقديم لمحة عن اللوحة الأمامية للجهاز.

وكانت “موتورولا” قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تعمل على هاتف ذكي بتكنولوجيا مختلفة يحمل اسم “فيليكس”. وكان يتردد أيضاً أن هذا الهاتف يمتد عموديًا، على غرار مفهوم الهاتف الذكي الذي كشفت عنه الشركة في حدث أمس.

كما يُظهر مقطع الفيديو أن المفهوم الجديد من “موتورولا” قادر على تغيير حجمه بشكل لافت، حيث يمكنه أن يمتد أو يتراجع من الجزء السفلي من الهاتف. ولم تكشف الشركة عما إذا كانت لديها أي نية لوضع هذا النموذج الأولي في الإنتاج في المستقبل.

وقال أحد مسؤولي شركة “موتورولا” لدى حديثه في الفيديو إن الهاتف المزعوم قادر على التمدد عموديًا، مشيراً إلى أنه “تم تطويره ليكون صغيرًا ومريحًا للجيب عند فتحه”.

ولم تقف الأخبار عند “موتورولا” فقط، بل تتسابق الشركات الأخرى أيضاً لتقديم هواتف ذكية عملية قابلة للتمدد إلى السوق. وتم تسريب مقطع فيديو مزعوم مؤخراً لنموذج آخر من “إل جي” يظهر أنه يمكن تمديد الهاتف أفقيًا بتمرير ثلاثة أصابع.

وزعمت تقارير أن نموذج “إل جي” يتميز بشاشة منحنية من نوع”pOLED” بمقاس 6.8 بوصة ويمكن أن تمتد إلى حجم 7.4 بوصة. كما ذكرت التقارير أن الهاتف يتم تشغيله بوساطة معالج ثماني النواة من نوع “Snapdragon 888″، إلى جانب 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

وكانت “موتورولا” قد أطلقت هاتفها القابل للطي الجديد، “Moto Razr”، في أغسطس الماضي، والذي يشبه إلى حد كبير منافسه “Galaxy Z Flip 4″، الذي أطلقته ” “سامسونغ” في الشهر نفسه.

ويتميز هاتف “Moto Razr” بشاشة رئيسية (التي تظهر بعد الطي) من نوع “POLED” مقاس 6.7 بوصة مع فتحة مثقبة للكاميرا الأمامية في أعلى الوسط. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع “Snapdragon 8+ Gen 1″، مقترناً بمعالج رسومي من نوع “Adreno 730”.

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