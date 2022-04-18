مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة

هانم داود

كاتبة مصرية

مقولة (العقل السليم في الجسم السليم) هي مقولة يجب تعديلها،لأن المعاق ليس بمرض يمنعه عن مزاولة المواهب والعلم والتقدم في الحياة، وهذا بعد التأكد من عدم وجود علاقة بين الموهبة والإعاقة، لأن الموهبة موجودة لدى الفرد حتى مع وجود الإعاقة

التعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لدي المعاق، مع التركيز على القصور والعجز وكيفية مواجهة العجز.

تظهر الموهبة و تدفع صاحبها للاتجاه نحو هدف معين في الحياه ،تظهر الموهبة في مجالات مختلفة سواء كانت فنية في النحت أو الرسم أوومجالات أدبيه الشعر والكتابه،و رياضية ومنهم من أحرز جوائز عديده في مختلف المجالات،

تقع مسؤولية تطور الموهبو عند المعاق على الأسرة والمدرسة والمجتمع،وكل موهبه تحتاج الى صقل ورعاية مستمرةه،يحد من تنمية قدرات الطفل الحماية الزائدة أو التدليل،أو الخوف الزائد من خروج الطفل وممارسه هواياته في النادي،والسعي لتوعيه الأباء لأعطاء الفرصه لأبنائهم ممارسه هواياتهم بجانب الدراسة

ولا ننسى هؤلاء:-

-ماركوني، كان كريم العين ويميل للإنطواء وقد يكون مصاب بالتوحد، وهو مخترع اللاسلكي، ومنح جائزة نوبل في الفيزياء عام 1909م، ونال ميدالية ألبرت من الجمعية البريطانية، وواصل أبحاثه في تحسين اللاسلكي.

-لويس برايل، كفيف، وهو الذي اخترع طريقة برايل للمكفوفين.

-فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق وكان مصاباً بشلل الأطفال.

-أبو الأسود الدؤلي كان أعرج وأصلع وبخيل، ومع ذلك كان شجاعاً وذكياً جداً، نعم بالرخاء على يد علي بن أبي طالب وأصبح قاضياً للبصرة ثم أميراً عليها وجعل وسيطاً بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في معركة الجمل، وشارك في معركة صفين.

-أنشتاين أيضاً كان فاشلاً دراسياً ولم يجتز المرحلة الإعدادية ومع ذلك طور النظرية النسبية ونشر أبحاثاً في الفيزياء، وأفاد بأن الطاقة والكتلة متكافئتان وقدم معادلته المشهورة (الطاقة = الكتلة + مربع سرعة الضوء) وأكدت نظريته قنبلتي هيروشيما وناجازاكي في اليابان ونال جائزة نوبل في الفيزياء.

ولا ننسى طه حسين والمعري