موانىء دبي: ندرس توسيع استثماراتنا بالسوق المصرية

المستقلة/ أمل نبيل/ قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لهيئة موانئ دبي حرص الهيئة على التوسع في مشروعات التعاون الاقتصادى مع الحكومة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والتسويقية واللوجستية، مرحباً بتنمية أطر التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التواجد المصرى فى السوق الافريقى .

وأضاف أن مشروعات الهيئة تتواجد بـ 40 دولة في مختلف قارات العالم وتعمل في مجالات إدارة الموانئ والمناطق اللوجستية والنقل البرى والبحرى والجوى والنهرى إلى جانب التسويق الرقمى والمنصات الإلكترونية.

ولفت إلى حرص هيئة موانئ دبى على توسيع حجم استثماراتها بالسوق المصرى للاستفادة من الإمكانات والمقومات الصناعية والتجارية المتاحة وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية مما يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمنتج المصرى بهذه الأسواق، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة القطاعات الإنتاجية في السوق المصرى الهادفة للتصدير بهدف توفير حلول وخدمات لوجستية لها بمختلف الأسواق العالمية.