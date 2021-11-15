موانئ العراق تكشف عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو

المستقلة /- كشفت الهيئة العامة لموانئ العراق عن الانتهاء من ثلاثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو وصولا الى نهاية العام الحالي، بينما تستمر اعمال انجازه بحسب العقود المتفق عليها مع الشركة الكورية.

وقال مدير اعلام الشركة انمار الصافي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “هذه المشاريع تنفذ وفق عقود مستمرة منذ العام 2019، حيث وصلت الى نسب انجاز متقدمة، منها النفق المغمور تحت الماء في اعماق خور الزبير بعمق 30 مترا ويطلق عليه (نفق الحرير) الذي يعد اكبر نفق بحري في الشرق الاوسط، حيث يربط بين ميناء الفاو الكبير والطريق الدولي السريع المار بميناء ام قصر، وقد وصل الى نسبة تجاوزت 70 %”.

واضاف ان “هذا المشروع تنفذه شركة دايو الكورية، واسهم بتوفير الاف فرص العمل للعاطلين من ابناء البصرة وتقليل نسبة البطالة”.

واوضح ان “المشاريع الاخرى تشمل انشاء السداد الصخرية لمحطة الحاويات لميناء الفاو، وتعمل على حماية ضفتي البحر والموانئ من الامواج العاتية، وقد وصلت الى مراحل انجاز متقدمة، فضلا عن مشروع تأهيل وإدامة الطريق الرابط بين ميناء الفاو و ميناء ام قصر، وتسلك هذه الطريق السريع البضائع القادمة من شرق اسيا من الهند باتجاه اوروبا”.

واشار الصافي الى “ابرام عقود في العام 2021 لخمسة مشاريع جديدة في ميناء الفاو جاري العمل بها وسينتهي انجازها في غضون 3 – 4 أعوام، اذ تم تخصيص مبلغ يقارب 400 مليون دولار ضمن موازنة العام الحالي تتضمن انشاء الارصفة الخمسة للحاويات، الى جانب مشروع حفر حوض الميناء والردم ويتضمن حفر الحوض، وانشاء طريق ممر داخل البحر بطول 3600 متر وعرض 30 مترا ، اما العقد الثالث يشمل حفر القناة الملاحية وتأثيثها ويشمل حفر القناة وتجهيز منصتين بحريتين لاغراض القياسات وجمع البيانات البحرية، كما تتضمن المشاريع انشاء مجسرين احدهما فوق طريق ام (ام قصر – البصرة ) وسكة حديد (ام قصر – الزبير ) والطريق الاخر فوق طريق ( ام قصر – سفوان )، مع انارة الطريق وعمل جدار معدني على طول الطريق، علاوة على انشاء النفق المغمور (نفق الموانئ) الذي يعد مكملا لمشروع حوض التصنيع لنفق قناة الزبير الذي سيتم افتتاحه قريبا، ويتضمن النفق المغمور تحت قناة خور الزبير انشاء قطع خرسانية ضخمة ترتبط في ما بينها ، فضلا عن الصب الموقعي لمداخل النفق مع تأثيثه بالمعدات الكهربائية والميكانيكية”.