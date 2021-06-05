موافقة على الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح للأطفال .. تفاصيل

المستقلة/-أعلنت شركة سينوفاك بيوتك الصينية ان بكين أقرت الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه الشركة للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وقال رئيس شركة سينوفاك بيوتك الصينية يين ويدونغ، في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الصيني المركزي الرسمي إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد استراتيجيات التطعيم.

وأظهرت المرحلتان الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للقاح أنه يحفز الجهاز المناعي عند الأطفال في سن الثالثة وحتى المراهقين في سن 17 عاما.
وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.

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يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، وافقت الثلاثاء الماضي، على لقاح “سينوفاك” الصيني للاستخدام الطارئ، لافتة إلى أن هذا القرار سيوفر للدول والمؤسسات المتخصصة التمويل، كما سيوفر الثقة لدى المجتمعات بضرورة أخذ وشراء اللقاحات.

على صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، إن البر الرئيسي الصيني سجل 11 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، جميعها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين.
كما سجل ايضا 13 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي، خلال الفترة نفسها.

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