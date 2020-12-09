مواطن يهاجم بكلاشنكوف..تربية كربلاء توضح

المستقلة /- أوضحت مديرية تربية كربلاء، اليوم الاربعاء، خبر محاولة انتحار ‏مدرس امام مبنى المديرية في كربلاء.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، ان “المواطن (ا، ع، ث) لم يكن مدرسا بل والد لطالبة في الصف السادس الاحيائي وقد هاجم المديرية حاملا سلاح نوع كلاشنكوف، مبينة تمكن القوات الامنية من إيقافه والسيطرة عالوضع”.

وأضاف البيان، ان ” المواطن ( أ.ع.ث ) كان قد راجع ديوان المديرية لتقديم طلب اعتراض على نتائج ابنته (ف) الطالبة في الصف السادس الإحيائي خارجي في مواد الأحياء 79 والكيمياء 97 والفيزياء 89 ‏وبعد اخذ الطلب منه وورود نتائج الاعتراضات بشكل مطابق لما جاء في النتائج الاولية. ‏تم إبلاغ المواطن بأن نتيجة اعتراض ابنته مطابقة إلا أنه أصر ان له حق في رؤية الدفتر الامتحاني للمواد المذكورة”.

وتابع، ان “تم إدخال المواطن على السيد المدير العام للتربية ومقابلته شخصياً وجرى افهامه بأن مركز الفحص قام بتدقيق دفاتر الطالبة الامتحانية (ف) في المواد المذكورة وكانت النتائج مطابقة.

ومع اصرار المواطن على طلبه اتصل السيد المدير العام للتربية بمدير مركز الفحص لبيان إمكانية فتح الدفتر الامتحاني لكي يصل المواطن ليقين بخصوص نتيجة ابنته وكان الرد من مركز الفحص،أن “التعليمات الوزارية تمنع هكذا اجراء”.

ونوه البيان، ان “تم توضيح الاجراءات للمواطن بأن فتح الدفتر الامتحاني من صلاحية معالي السيد وزير التربية وكتب السيد المدير العام هامشاً للوزارة بناءً على مذكرة جديدة تقدم بها المواطن جاء فيه: (بإمكان المواطن مراجعة وزارة التربية قسم شؤون المواطنين لطرح المشكلة ومقابلة معالي الوزير) .

وأكدت المديرية العامة للتربية للرأي العام، بأنها “لم تمنع مقدم الطلب من عرض قضيته ولن تمنع وانها مع كل شخص يعتقد ان له حق ما شرط ان يعتمد المراجع السياقات الطبيعية بالمراجعة لعرض طلبه وانها ادت ما عليها في استقبال المواطن والاستماع لقضيته وهي تسعى دوماً لايصال الحقوق للجميع وفق اجراءات ادارية معمول بها في كل دوائر الدولة”.