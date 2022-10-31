مواطن يقترح توزيع ساعات الدوام لتصبح بغداد بلا اختناقات مرورية

الكاتب محمد رشيد

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اقترح الكاتب محمد رشيد على الحكومة الجديدة  توزيع ساعات بدء الدوام والانتهاء للدوائر الحكومية في العاصمة بغداد لحل مشكلة الاختناقات المرورية.

وقال رشيد لـ(المستقلة) كلنا نعرف اعداد المركبات الكثيرة وأزمة السير والاختناقات المرورية في اغلب المحافظات لا سيما العاصمة بغداد اذ يقدر عدد المركبات فيها بحدود ( ٣ ) مليون و ( ٥٠٠) الف مركبة إضافة الى ذلك الدخول المنتظم من مركبات المحافظات بشكل يومي.

واضاف لذلك نقترح توزيع اوقات الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية والمدارس إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى يبدأ الدوام ساعة( ٧ ) صباحا وينتهي ساعة ( ١ ) ظهرا، المرحلة الثانية يبدأ ساعة ( ٧ ونصف ) صباحا وينتهي ( ١ ونصف ) ظهرا، والمرحلة الثالثة يبدأ ساعة (٨) صباحا وينتهي ساعة (٢) ظهرا.

واوضح انه في هذه الحالة ستكون حركة الشوراع انسيابية ومريحة في أغلب الامكنة بدلا من ان تسير( ٣٠٠ ) سيارة في شارع ما ستكون هناك ( ١٠٠ ) سيارة فقط، منوها الى اننا بتطبيق هذا  المقترح نستطيع ان نقلص عدد السيارات إلى الثلث مما كان عليه في الدوام الاعتيادي .

واشار الى أهمية  تفعيل  التاكسي النهري “الذي نشرت مقالا عن اهميته عام ٢٠١٣ بعنوان ( تاكسي دجلة )” و الذي يسهم بشكل بسيط في حل بعض الاختناقات المرورية، كذلك استخدام باصات نقل المواطنين الكبيرة التي بدورها ايضا ان تسهم في الحل اذا ان مساحة باص في الشارع يحمل ( ٤٠ ) راكب او طابقين ( ٨٠ ) راكب تختصر مساحة ( ٤٠ ) مركبة لاربعين راكب.

ودعا رشيد الى وضع برنامجا حكوميا خاصا، مؤكدا بأنه بات  من الواجب علينا أن نفكر بحلول استثنائية للقضاء على هذه المعضلة الحقيقية التي تسببت بخسارات كثيرة وهدر في ( الوقت و الوقود ) و استهلاك ( المحركات و صبر المواطنين ) وغيرها.

ونوه الى ضرورة التفكير بحلول لهذه الظاهرة التي تتفاقم منذ عام ٢٠٠٣.

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