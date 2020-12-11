مواصفات وأسعار BYD S5 موديل 2020 في العراق

المستقلة /- حققت شركة BYD الصينية نجاحًا كبيرًا عبر إصدارها الشهير F3 والذي ينتمي إلى عائلة السيدان، لتواصل انتاجها بنسخة أخرى تناسب عملائها المحبين لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام بإسم S5 لتكون أحدث المنضمين لأسطول الشركة لعائلة الـSUV.

تستمد BYD S5 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 156 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 7.4 لتر، وذلك عند قطعها لمسافة تقدر بـ 100 كم.

تمتعت BYD S5 بالعديد من وسائل الأمن والسلامة والتي شملت، منظومة الوسائد الهوائية، و نظام فرامل ABS المانع للانغلاق، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD، وبرنامج ESP المتحكم في منظومة التوازن الإلكتروني.

حصلت السيارة على مظهر خارجي أنيق يناسب مفهومها الحركي، فزودت بعجلات رياضية بلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، و بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايا كهربائية جانبية مزودة بشرائح للإضاءة.

زودت المقصورة الداخلية بالعديد من وسائل الرفاهية، فتتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، و مقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم المختلفة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة BYD S5 موديل 2020 نحو 18140$ .