مواصفات وأسعار رينو ستيب واي موديل 2022 في السوق العراقي

المستقلة /- تعتبر السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 واحدة من أشهر الاصدارات المتواجدة بالسوق العراقي في فئة الهاتشباك، وهي المقدمة من علامة رينو الفرنسية العريقة، كما تقدم تجهيزات من وسائل الحماية و الأمان، بجانب عناصر التحكم المختلفة.

تنتمي رينو ستيب واي موديل 2022 لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيكي الأداء.

تتسارع السيارة رينو ستيب واي موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.3 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تتمتع رينو ستيب واي موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD ، والوسائد الهوائية، وحساسات ركن خلفية.

زودت رينو ستيب واي موديل 2022 بمجموعة من التجهيزات والكماليات، منها جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED ، وخاصية التحكم بالمرايات الجانبية كهربائيا، ومكييف هواء أتوماتيكي، ومثبت سرعة.

دعمت رينو ستيب واي موديل 2022 بنظام ترفيهي مكون من بلوتوث، شاشة وسائط 7 بوصة مدعمت بالاتصال عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، مدخل USB، خاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، مكبرات صوتية، جهاز ملاحي، ومدخل AUX.