مواصفات وأسعار جيلي بوروي 2021 في السوق العراقي

المستقلة /- تعد شركة جيلي الصينية واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات ، التي استطاعت ان تنال مكانة كبيرة وسط العديد من الماركات العالمية ،بفضل جهود مؤسسها ” لي شوفو” ،وفي عام 2008 بدأت جيلي محادثات كثيرة مع شركة فورد الامريكية لشراء سيارات فولفو السويدية المملوكة لها، ورغبت جيلي في استغلال الازمة الطاحنة وقتها .

و تعتبر سيارة جيلي بوروي من الموديلات المميزة التي قدمتها جيلي ، وكشفت جيلي عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي عن بوروي موديل 2021 .

وتتميز السيارة بشبك أمامي جديد ، مع إكصداك أمامي محدث ، بالإضافة إلى جنوط سوداء جديدة ، وزخرفات سوداء مصقولة في مختلف الهيكل الخارجي للسيارة .

وتتميز السيارة بمقصورة داخلية مع شاشة LCD قياس 12.3 بوصة للوحة العدادات ،وأخرى لمسية 12.3 بوصة لنظام المعلومات الترفيهية وتقنية ،مع وجود اتصال 4G، ونظام التعرف الذكي على الأصوات،مع نظام ملاحة متطور ، ونظام سمعي بـ 14 مكبر صوت .

وتستمد السيارة قوتها بنفس أنواع المحركات السابقة ، حيث تتوافر بعدة محركات تشمل 1.8 لتر تيربو 4 سلندر ، والآخر V6 سعة .5 لتر ، وثالث 2.4 لتر،كما قدمت جيلي طرحت في 2018 نسخ هجينة لبوروي بمحركات 1.5 لتر ، وهايبرد ، ولكنها مخففة وبالقابس سعر السيارة 29 ألف دولار  .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

الأردن يعرض مساعدته لقطر في تنظيم مونديال 2022

اخر الاخبار

وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا يكشف تفاصيل محاولة اغتياله

اخر الاخبار

فيديو.. سيف نبيل يرد على الإنتقادات التي طالته بسبب متسابقة “عراق أيدول”

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

تقليص الحضور الإعلامي في مباريات الدوري العراقي

اخبار العراق

التطبيعية ترد على طلب الزوراء لتأجيل مباراة الشرطة

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

ثقافة وفنون

فيديو.. “من داخل الطائرة” محمد رمضان يشوق جمهوره لكليب “ڤيرساتشي”

اخر الاخبار

مصر.. اكتشاف كنز جديد بمنطقة سقارة على عمق 30 مترا

اخر الاخبار

فيديو صادم.. أميرة الناصر تكشف وحشية تعذيب طليقها لها

اخر الاخبار

سوريا تعلن عن تسجيل لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لكورونا

اخر الاخبار

ترشيح سوريا لرئاسة منصب رفيع في الأمم المتحدة

اخر الاخبار

دراسة تكشف علاقة بين الإصابة بالانفلونزا وعدوى كورونا

اخر الاخبار

تورط زائر عربي في دبي بتهمة التزوير لهذا السبب

اخبار الاردن

الاردن : مكرمة ملكية للأسر الفقيرة خلال رمضان

اخر الاخبار

مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

اخر الاخبار

كردستان لاتعتزم فرض حظر التجوال