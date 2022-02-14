مواصفات وأسعار أفضل السيارات من التسعينيات

المستقلة /-تميزت فترة الثمانينيات من القرن الماضي بمجموعة من الابتكارات المميزة والقوية التي تمتد الى يومنا هذا، حيث ولادة مجموعة من المحركات المذهلة والسيارات الخارقة الباليستية، كما كان هذا هو العصر الذي أدى فيه الاعتماد الواسع لحقن الوقود ونظام ABSوتوجيه القوة إلى تحسين الموثوقية والسلامة وسهولة الاستخدام، يمكن باختصار اعتبار هذه السيارات حديثة بما يكفي لتكون موثوقة ويمكن الوصول إليها، لكنها قديمة بما يكفي، والآن أصبحت نادرة بما يكفي، وعلى عكس العديد من سيارات الثمانينيات، لا يزال خلفائها من التسعينيات في متناول اليد.

السيارات مُدرجة بالترتيب الزمني تغطي هذه القصة حتى عام 1995

BMW 5 Series (1988-1996)

انطلق الجيل الثالث من سلسلة 5 في الثمانينيات لكنه ظهر بمفرده مع عملية تجميل عام 1992، ويتم تذكرها للتعامل معها بالإضافة إلى أدائها الذي يتصدر السوق، وخاصة إصدار M5بقوة 335 حصانًا، ومعظم E34sبصرف النظر عن الطرز الأساسية كان لها ستات قوية، على الرغم من أن 530i و 540iاكتسبت عزم الدوران V8sبعد عام 1992.

يبلغ سعر BMW 5 Series موديل 1994 نحو 1950 جنيه إسترليني.

فولكس فاجن كورادو (1988-1995)

سيارة أخرى من أواخر الثمانينيات تتسلل من الناحية الفنية، المتعجرفة هي

ظهرت سيارة فولكس فاجن كورادو لأول مرة في المملكة المتحدة بمحرك 16 صمامًا بقوة 136 حصانًا وسعة 1.8 لترًا من Mk2 Golf GTI، والتي شاركت معها أيضًا هيكلها، وكان هناك 1.8 حصانًا تطلب تغييرات منتظمة في الزيت لمنع الشاحن الفائق من التهام نفسه.

يأتي الطراز بمحرك VR6 سعة 2.9 لترًا الذي تبلغ سرعته 189 حصانًا هو الأكثر رواجًا وهو الآن يستحوذ على أكبر قدر من المال أكثر من 12000 جنيه إسترليني للسيارات حتى مع 90.000 ميل تحت إطاراتها ذات 205/50 قسمًا، ويمكنها التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 6.4 ثوانٍ، تعمل بالدفع الأمامي، ويقدر وزنها الفارغ بـ 1240 كجم، وتصل سرعتها القصوى الى 146 ميل في الساعة.

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن كورادو موديل 1993 نحو 13000 جنيه إسترليني.

BMW 8 Series (1990-1999)

تميزت سيارة BMW 8 Series (1990-1999) بتصميم مدبب كقلم رصاص وحاد مثل سمكة القرش، وبدت السلسلة الثامنة رائعة، مقصورتها الداخلية المصنوعة من الجلد جذبت جميع القادمين، وتوفرت بمحرك V8 أو V12لكن لا تتوقع قيادة مريحة أو معالجة حادة أو حتى في طريق سرعة الخط المستقيم، مثل الوزن الذي يصل الى 2000 كجم في حالة V12.

يبلغ سعر 1991 BMW 850Ci نحو 19000 جنيه إسترليني.

لكزس LS400 (1990-2000)

نجحت أول غزوة جادة في منطقة مرسيدس الفئة S لعلامة تويوتا الفاخرة بشكل جيد، بفضل توفيرها تجربة هادئة ومريحة وجودة صناعة عالية، لا سيما الأشياء مثل المفاتيح موثوقة ورخيصة للخدمة أيضًا، ولكنها ليست الافضل في وسائل الامان مقارنة بالسيارات الالمانية حيث تتأثر الأسعار كثيرًا بالأميال.

يبلغ سعر لكزسLS400 4.0 موديل 1997 نحو 9000 جنيه إسترليني

تويوتا MR2 Mk2 (1990-1999)

كان أول MR2نوعًا من pasticheاللامع لـ X1 / 9لكنه نما أكبر وأثقل في هذا الجيل الثاني وأثبت التعامل مع المحرك المتوسط في البداية أنه ضال بعض الشيء بالنسبة للبعض، ومع ذلك، أحب الكثيرون المظهر، وتحسنت طريقة المناورة والسلوك العام على الطريق، لذا أصبحت سيارة مرغوبة للغاية.

يبلغ سعر سيارة Toyota MR2 Mk2 2.0 موديل 1993 نحو 5700 جنيه إسترليني.