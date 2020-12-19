موازنة مصر تتكبد 150 مليار جنيه خسائر بسبب كورونا

المستقلة/- قال وزير المالية المصري محمد معيط إن إيرادات موازنة العام الجاري ستفقد 150 مليار جنيه (9.5 مليار دولار) نتيجة التداعيات التي فرضها فيروس كورونا على العديد من قطاعات الأعمال.

وكان مشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2020/ 2021 والذي سينتهي في يوينو المقبل يستهدف إيرادات بنحو 1.288 تريليون جنيه (82 مليار دولار) مقابل مصروفات مقدرة بنحو 2.3 تريليون جنيه مع تمويل العجر البالغ 987 مليار جنيه من خلال أدوات الدين التي تصدرها الحكومةكما أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة 14%، مع انخفاض مستوى العجز مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى.