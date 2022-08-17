موارد ميسان تغلق قناة الشيب المائية كلياً

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية الموارد المائية في ميسان،الأربعاء، عن غلق قناة الشيب المائية بشكل كلي.

وقال اعلام الموارد لـ(المستقلة)  ” ان قسم الآليات في مديرية الموارد المائية في ميسان،وشعبة الموارد المائية في ناحية المشرح  اغلقت القناة المائية غلقا كلياً، مشيرا الى إسناد أمني من القوات المسلحة المتواجدة في منطقة الشيب الحدودية واوضح ان ذلك جاء  بهدف عدم التجاوز على حصة القناة المائية ولعدم وجود خطة زراعية فيها، والمنطقة غير آهلة بالسكان من القرى والأرياف، وتوزيع الحصة المائية المقررة للقناة لأراض زراعية ومناطق سكنية أخرى، بالإضافة إلى منع استغلالها من قبل البعض للصيد المحرم.

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