موارد ميسان ترصد تصاريف المياه وتتابع جدول المراشنة وصولا الى حصة البصرة

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..واصلت مديرية الموارد المائية في ميسان، الاحد، أعـمال رصـد التصـاريف اليوميـة لنـهر دجلـة بمـعدل رصـدتين صباحيـة ومسـائية شمال وجنوب المحافظة.

وقال اعلام المديرية لـ(المستقلة) ان جهود فرق الرصد المشترك لقياس التصاريف المائية  متواصلة  بين مديريتي الموارد المائية في ميسـان وواسط، والمركز الوطني لإدارة الموارد المائية، ولجنة المتابعة في الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة، لقياس تصاريف نهر دجلـة في قضائي علي الغربي، وقلعة صالح التابعين لمحافظة ميسان عند منطقة التحادد مع محافظتي واسط والبصرة،

وبين ان ذلك ياتي  لمعرفة التصاريف المائية المطلقة من مؤخـر سدة الكوت بإتجاه محافظة ميسان ومؤخر ناظم قلعة صالح باتجاه محافظة البصرة؛ ولتحـديد ومعرفة كمية التصريف الحقيقية وتحـديث منحني العلاقة بين المنسوب والتصريف.

كما اكدت المديرية مواصلة جولاتها  الميدانية لتطبيق جدول المراشنة، من خلال متابعة أطفاء المضخات الزراعية الاهلية والحكومية على جانبي عمود نهر دجلة شمال وجنوب المحافظة، كما وتستمر اللجنة المشكلة في الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة بجولاتها شمال المحافظة في قاطع قضاء علي الغربي برفقة مسؤول الشعبة؛ بهدف منع الهدر في الثروة المائية وإيصال المياه لمحطات الأسالة في جنوب المحافظة، وتمكين الحصة المائية المقررة لمحافظة البصرة من المرور عبر مؤخر ناظم قلعة صالح.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على توجيهات وزارة الموارد الموارد المائية والهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض دجلة.

 

 

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