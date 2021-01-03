مواد منزلية تصبح سامة إذا استخدمتها بشكل خاطئ

المستقلة /- هناك العديد من العناصر المنزلية التي قد تكون شديدة الخطورة إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح.

وقد تثبت أن بعض الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية غير صحية بالنسبة لنا، حسبما نقلت “مصراوي” عن موقع “brightside”.

1- رقائق الألومنيوم:

قد يكون لهذه القطعة المنزلية المفيدة آثار صحية ضارة، حيث يمكن أن تنتقل جزيئات الألومنيوم إلى طعامك، خاصة عند طهي طعامك ملفوفا بها، فقد تستهلك مستويات أعلى من الألومنيوم أكثر من الموصى به.

2- الأواني غير اللاصقة:

في حين أن أدوات المطبخ هذه توفر لنا الكثير من الوقت عندما يتعلق الأمر بتنظيف أواني الطهي، إلا أنها قد تسبب مخاوف صحية أكثر خطورة، لأنها مطلية بمواد كيميائية متعددة الفلور (PFC)، يمكن أن تطلق غازات ومواد كيميائية سامة عند تسخينها، حيث إن مركبات PFCs يمكن أن تدخل طعامك من المقالي غير اللاصقة.

3- منظفات الصرف والفرن:

نظرا لأن منظفات الفرن والصرف مصممة لإزالة الأوساخ والعوائق، فقد تكون خطرة على صحتنا، لاحتوائها على قلويات مسببة للتآكل، ما يعني أنها قد تسبب حروقا ومشكلات في الجهاز التنفسي والمزيد إذا استنشقت أو انسكبت على الجلد.

بالإضافة إلى أن منظفات التصريف لها أيضا مخاطر صحية إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو إذا لمست عينيك ويمكن أن تسبب التسمم، لاحتوائها على ثالث أكسيد الكبريت وحمض الكبريتيك، وهي مكونات يمكن أن تكون خطرة للغاية على صحتك.

4- حاويات تخزين بلاستيكية:

أصبحت حاويات التخزين البلاستيكية في متناول اليد لسهولة حملها، ومع ذلك، تعتبر سيئة، حيث إنها تسرب موادا كيميائية سيئة إلى طعامك إذا كنت تستخدم ميكروويف لتسخينها، تسمى هذه المواد الكيميائية BPA ونحن نستهلكها من البلاستيك، مثل حاويات التخزين والزجاجات.

وقد يعني أن تسخين الحاويات البلاستيكية في الميكروويف يؤدي إلى تناول المزيد من BPA، الذي يبدو أنه مرتبطا بتأثيرات صحية خطيرة مثل السرطان والعقم والسكري والسمنة.

5- معطرات الجو:

يفضل الجميع معطر الهواء سواء لإخفاء الروائح من الحيوانات أو لإضفاء الروائح الجذابة في المنزل للضيوف، ومع ذلك، قد تسبب هذه البخاخات مشاكل صحية، وتقول إحدى الدراسات إنها يمكن أن تسبب الصداع النصفي ومشاكل في التنفس.

6- طابعات الليزر:

قد تكون هذه الآلة الضرورية في كل مكان عمل ومعظم المنازل، ولكنها بالرغم من أهميتها ضارة بالصحة، نظرا لأنه يمكنها إطلاق جزيئات في الهواء، على غرار الكمية من دخان السجائر، نظرا لأن الجزيئات صغيرة جدا، يمكن أن تسبب بعض المشاكل الصحية السيئة عند استنشاقها في الجسم، لذا يجب عليك مغادرة الغرفة عند القيام بمهمة طباعة كبيرة وفتح النوافذ.

7- البطاريات:

البطاريات هي شيء نمتلكه ونحتاجها جميعا، ولكنها يمكن أن تكون أيضا خطرة على صحتنا، إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، وذلك لأن الكثير منها مصنوع من حمض الكبريتيك وهو ضار للبشرة إذا تسرب.

8-المبيضات:

يحتوي كل منزل تقريبا على مواد مبيضة، وهي مادة كيميائية مضمونة لتنظيف منزلك، ولكن مخاطر التبييض معروفة جيدا، لأنها يمكن أن تسبب حروقا ومشكلات في التنفس.

وعندما يتعلق الأمر بالتنظيف، يمكن أن يكون مزج مواد التبييض مع منتجات التنظيف الأخرى، ضارا جدا لأنه يمكن أن يسبب تفاعلا كيميائيا مع الأبخرة والغازات الخطرة، مثل غاز الكلور.