مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فرنسا وكرواتيا

المستقلة/- يخوض منتخب فرنسا الأول لكرة القدم مواجهة قوية ومثيرة أمام كرواتيا، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم 2022.

ويحتضن ملعب “دى فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس مباراة منتخب فرنسا ضد كرواتيا، في مساء اليوم، الإثنين بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة بعد نهائي مونديال كأس العالم روسيا 2018 يواجه الديوك الكروات، حيث توج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية فى تاريخها، إثر فوزها في النهائي على كرواتيا بنتيجة 4-2.

ويقع منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، رفقة منتخبات الدنمارك، والنمسا، وكرواتيا، ويحتل منتخب النمسا صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط متساويا مع الدنمارك بينما يقبع فرنسا وكرواتيا بلا رصيد من القنطا في المركزين الثالث والرابع.

وفشل المنتخب الفرنسي فى تحقيق الفوز على نظيره منتخب الدنمارك في الجولة الأولى التي جمعت بينهما بالبطولة، حيث خسر الديوك بثنائية مقابل هدف وحيد، لتقتنص الدنمارك أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

ولم يكن الظهور الأول لفرنسا كحاملة للقب البطولة القارية الجديدة التي توجت البرتغال بلقبها الأول عام 2019، مشجعاً حيث يجد فريق المدرب ديدييه ديشامب الذى يعود لقيادة بلاده بعدما غاب في الجولة الأولى لوفاة والده، نفسه في موقف صعب حيث سيكون مطالباً بالتعويض في ملعب سبليت من أجل فرض نفسه منافساً على بطاقة هذه المجموعة الى المربع الأخير، لكن المهمة لن تكون سهلة ضد مضيف كرواتيا الذى بدأ مشواره بسقوط مذل على أرضه أيضاً ضد النمسا بثلاثية نظيفة.

ويستعيد المنتخب الفرنسي الإثنين ذكريات صيف 2018 في موسكو حين تغلب على كرواتيا في نهائي المونديال 4-2 في نتيجة كررها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية عام 2020 في “استاد دو فرانس”، قبل أن يفوز إياباً على أرض منافسه 2-1 .

وتأكد غياب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، عن مباراة كرواتيا، الإثنين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية بعدما تعرض لإصابة خلال مواجهة الدنمارك، الجمعة، بدوري الأمم الأوروبية، بعدما سقط على الأرض متأثرا بآلام في الركبة اليسرى.

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