مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وجالاتا سراي مساء اليوم

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وجالاتا سراي مساء اليوم

المستقلة /- يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره جالاتا سراي التركي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد في مساء اليوم الخميس على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

وتأهل فريق برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزاً عريضاَ على حساب نابولي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للموسم الجاري 2021-2022، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بملعب الكامب نو.

برشلونة ضد جالاتا سراي

ويأمل تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في الحصول على نتيجة كبيرة قبل التواجه الى تركيا لخوض مباراة العودة خاصة في الحالة الفنية والبدنية التي ظهر عليها لاعبوه في الفترة الماضية.

فيما تأهل جالاتا سراي متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة على حساب لاتسيو الإيطالي حيث انتظر نتيجة مواجهات دور خروج المغلوب.

ويمني دومينيك تورنت المدير الفني لفريق جالاتا سراي في تحقيق مفاجأة امام برشلونة رغم صعوبة المواجهة خاصة في ظل التألق الكبير للفريق الكتالوني محلياً وقارياً خلال المباريات الماضية وقدرته على الدخول دائرة المنافسة في الدوري الاسباني خلال الجولات الماضية ووصله الى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

برشلونة ضد جالاتا سراي

وشهدت قائمة جالاتا سراي تواجد مصطفي محمد نجم منتخب مصر، والذي يأمل المشاركة أساسيا اليوم ضد برشلونة من أجل إثبات ذاته،خصوصا أن المباراة سيشاهدها الملايين حول العالم،لكونها أمام أحد أقوي وأشهر الأندية عالميا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب “تورك تليكوم أرينا” بإسطنبول في تركيا.

برشلونة ضد جالاتا سراي

وسبق أن واجه برشلونة نظيره جالاتا سراي فى 8 مناسبات سابقة عبر التاريخ، لم يحقق فيها الفريق التركي سوى فوز وحيد، وفاز برشلونة بخمس مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وعلى ملعب “كامب نو” معقل فريق برشلونة، التقى الفريقان 4 مرات، حقق فيها البارسا الفوز فى 3 وخسر مباراة وحيدة، بينما فاز جالاتا سراي بمباراة على ملعبه، وخسر مباراتين وتعادل مرة وحيدة.