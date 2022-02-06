مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم

المستقلة /- يلتقي فريق برشلونة بنظيره أتلتيكو مدريد في مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2021-2022.

يحتل فريق برشلونة صاحب الأرض، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، خلفًا لأتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد :

ستحمل قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، المزيد من الإثارة والمتعة في ظل صراع الثنائي على الإنفراد بالمركز الرابع خاصة وأن الفارق نقطة وحيدة بين الأتليتي والبارسا.

يبحث كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد، عن الثلاث نقاط من قمة الليجا اليوم، من أجل إستعادة الثقة بعد وداع كأس ملك إسبانيا من دور الـ 16، حيث خسر البلوجرانا أمام أتلتيك بيلباو 2-3، فيما أطاح ريال سوسيداد بأتلتيكو مدريد من نفس الدور بعد الفوز عليه بهدف نظيف.

كان برشلونة قد فاز على ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف في الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإسباني، فيما تغلب أتلتيكو مدريد على فالنسيا بنتيجة 3-2.

يتسلح برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، بالوافدين الجديد إلي الفريق الكتالوني، حيث ضم تشافي هيرنانديز الثنائي الهجومي أداما تراوري وإيميريك أوباميانج المنضمين حديثًا إلي البلوجرانا من وولفرهامبتون وأرسنال الإنجليزي بالترتيب.

ويأتي إنتقال تراوري وأوباميانج إلي برشلونة، لتشكيل ثلاثي هجومي ناري مع فيران توريس، لحين عودة المصاب أنسو فاتي.

وشهدت قائمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد على تواجد عثمان ديمبيلي، رغم كافة الأنباء والتقارير التي تشير إلي إستبعاده من حسابات الجهاز الفني بقيادة تشافي، بسبب المماطلة في تجديد عقده وإستخدام سياسة “لي الذراع” مع النادي، فيما تغيب الهولندي ممفيس ديباي لعدم الجاهزية.

فيما يستعيد أتلتيكو مدريد الثنائي يان أوبلاك حارس الروخي بلانكوس بعد شفائه من فيروس كورونا وستيفان سافيتش بعد غيابه عن الأتليتي لمدة 47 يومًا بسبب معاناته من إصابة عضلية فى الفخذ الأيمن.

ويعول الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد، على الثلاثي الهجومي لويس سواريز ويانيك كاراسكو وجواو فيليكس، فيما يغيب الفرنسي أنطوان جريزمان بسبب الإصابة.