مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم

مواجهة من العيار الثقيل .. برشلونة وأتلتيك بيلباو مساء اليوم

المستقلة /- يستضيف فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو في مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد بيلباو

يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري برصيد 42 نقطة وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الخامس، فيما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

يدخل برشلونة مباراة اليوم أمام أتلتيك بيلباو، في معنويات مرتفعة بعد فوزين ثمينين بالدوري الإسباني والدوري الأوروبي.

إكتسح برشلونة نظيره فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني، ليقفز للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعدها نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز كبير على نابولي بنتيجة 4-2 الخميس الماضي، في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي، ليتأهل إلي دور الـ 16 بالإنتصار 5-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب باليوروباليج.

وأوقعت قرعة دور الـ 16 في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2021-2022، فريق برشلونة أمام جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد.

ويأمل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، في مواصلة الإنتصارات أمام أتلتيك بيلباو المنافس العنيد للبلوجرانا.

ولن تكون مباراة أتلتيك بيلباو على فريق برشلونة، خاصة وأن فريق إقليم الباسك أطاح سابقًا بالفريق الكتالوني من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وإقصائه من دور الـ 16 في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويتطلع أتلتيك بيلباو إلي تحقيق المفاجأة بالفوز للمرة الثالثة على برشلونة اليوم، من أجل التقدم أكثر إلي المربع الذهبي من الليجا.