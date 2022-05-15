مواجهة صعبة .. ميلان يبحث عن التتويج بلقب الدوري الإيطالي أمام أتلانتا اليوم

المستقلة /- يحتضن ملعب سان سيرو مباراة قوية تجمع بين ميلان وأتلانتا فى مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما نجح ميلان فى تحقيق الفوز على هيلاس فيرونا بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الماضية، ليرفع رصيده لـ 80 نقطة فى صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن الوصيف إنتر ميلان.

ويستعد الروسينيري للمباراة بتركيز عالٍ وقوة ويطمح الفريق فى تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الكاليتشو وحسم الأمور فى الجولة الأخيرة بالتتويج باللقب الغائب عن خزائنه.

على الجانب الآخر، تمكن أتلانتا من تحقيق الفوز على سبيزيا بثلاثية مقابل هدف في الجولة السابقة، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن على جدول الترتيب.

ويبحث أتلانتا في هذه المباراة عن تحقيق الفوز من أجل تعزيز رصيده من النقاط والتقدم في جدول الترتيب، ولكن هذا يحتاج منه القتال بشراسة وبذل أقصى جهد لخطف العلامة الكاملة.

وذكر موقع “كالتشيو نيوز 24” الإيطالي سيناريوهات تتويج ميلان بلقب الكالتشيو هذا الموسم ضد أتالانتا فى الجولة الـ 37 ويتوج فريق ميلان بطلاً للدوري الإيطالي فى حال الفوز على أتالانتا اليوم وخسارة إنتر ميلان أو تعادله مع كاليارى، وبهذا سيذهب ميلان إلى فارق 5 نقاط أو 4 نقاط، قبل جولة واحدة من النهاية، وهو ما يجعل روسونيري بطلًا.

أمام السيناريو الثاني فهو تعادل ميلان أمام أتالانتا وخسارة الإنتر، وبهذا سيكون الفارق 3 نقاط لصالح الروسونيري قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، لكنه يتوّج رسميًا باللقب، خاصة أن المواجهات المباشرة فى صالح الروسونيري، بمعنى أن فى حال فوز إنتر ميلان حتى فى الجولة الأخيرة وخسارة ميلان سيتساوى الفريقان فى النقاط، لكن المواجهات المباشرة فى صالح ميلان.

وكان ميلان قد تعادل مع الإنتر 1-1 في الدور الأول بالدوري الإيطالي، لكن فاز الروسونيري في الدور الثاني بنتيجة 2-1.

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