مهند المرسومي يهنىء نفسه في أول عشق “هنيالي”

المستقلة/-بأسلوبه وصوته المتميز، يواصل الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي طرح الأغنيات المنفردة الجديدة، والذي يقدمها من الحانه وغنائه بعنوان “هنيالي”، تعاون في كلماتها مع الشاعر عادل السعيدي، وفي التوزيع الموسيقي هاشم البغدادي، ليوكل مهمة المكس والماستر لـ طوني حداد.

وتحمل أغنية المرسومي “هنيالي” كلمات معبرة في وصف المحبة واحساسها، حيث يهنىء نفسه بالوقوع بالحب واصفاً اياه بالحظ السعيد، حيث يقول في مقدمها وبأسلوب موسيقي كلاسيكي:

هنيالي هذا اول عشگ

والحظ وكف ويايه

انسان بالحب يختلف

غير حياتي هوايه

بالموت جبته وبالسهر

بالتعب والهم والقهر

حاولت وبكل الطرق

ومشكلة يغض النظر

هنيالي هنيالي هنيالي

وقام مهند المرسومي بطرح وعرض أغنيته “هنيالي” عبر قناته الرسمية في موقع اليوتيوب، الى جانب عدد من الإذاعات العراقية والعربية، حيث تضم قناته مجموعة من أغنياته المنفردة وعدة فيديوهات خلال مشاركته كمقدم ومحاور في برنامج “عراق ايدول” الموسم الأول.