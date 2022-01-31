مهندس زراعي في ميسان يحصل على براءة اختراع”الة مركبة”

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، الاثنين، عن حصول احد مهندسيها على براءة اختراع.

وقالت المديرية ان المهندس علي عنبر اللامي  معاون رئيس مهندسين زراعين حصل  وبمشاركة مجموعة مهندسين على براءة اختراع (الة مركبة) تستخدم  للحراثة وتنعيم وفتح سواقي في آن واحد مع امكانية تكسير الطبقة الصماء وامكانية التحكم بعرض الساقية والعمق المطلوب استهدافه للطبقة الصماء.

واوضحت ان هذا الاختراع  من شأنه ان يقلل من الكلف المادية لتهيئة التربة كونه يؤدي عدة عمليات في آن واحد، ما يقلل من التأثير السلبي لحركة المعدات الزراعية على التربة كونه يقلل من عدد مرات مرور الساحبة في الحقل ممايقود الى تحسين صفات التربة بحيث تزداد المسامية وتقل الكثافة الظاهرية.

ولفتت الى ان هذه الآلة سيكون لها اثرا ايجابيا  على المحاصيل الزراعية.

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