مهم لكل مغترب في الكويت بشأن الرواتب

المستقلة /- بند الرواتب في الميزانية يبلغ أكثر من ( 12.6 ) مليار دينار كما افاد مسؤولون في الكويت بعد جرد الميزانية الاخيرة لعام 2021 حيث أفاد مدير مكتب البنك الدولي في الكويت ” غسان الخوجة ” بأن بند الرواتب في ميزانية الكويت للعام الحالي يبلغ أكثر من ( 12.6 ) مليار دينار، بينما كان في عام 2005 نحو ( 1.8 ) مليار دينار .

واوضح ” الخوجه ” أن ذلك يعني أن الراوتب في الكويت زادت ( 600 ) في المئة خلال ( 15 ) عاما ، مشيرا إلى أن المناصب القيادية التي تشغلها المرأة الكويتية تشكل ( 17 ) في المئة بالقطاع العام ، وهذا يعتبر مستوى منخفضا جدا، خصوصا أن عدد النساء العاملات أكبر من الرجال.

بدوره أكد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون في البنك الدولي ” عصام أبو سليمان ” أن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت أعطى إشارة مهمة للدولة لضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة للحصول على الاستدامة المالية والاستفادة من إمكانات الدولة .

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