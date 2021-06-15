مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ
المستقلة /- تدخل اجراءات جديدة، الثلاثاء، حيز التنفيذ، وفقاً للخطة الحكومية المعلنة من أجل الوصول الى صيف آمن.
وهذه الاجراءات هي:
- – يسمح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.
- – يسمح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
- – السماح لسائق النقل العام بالعمل خارج ساعات الحظر الجزئي شريطة مرور 21 يوماً على تلقيه جرعة اللقاح الاولى.
- – منع دخول الشاحنات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح كحد أدنى.
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