مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

المستقلة /- تدخل اجراءات جديدة، الثلاثاء، حيز التنفيذ، وفقاً للخطة الحكومية المعلنة من أجل الوصول الى صيف آمن.

وهذه الاجراءات هي:

  • – يسمح بتقديم الأرجيلة في الساحات الخارجية للمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والمنشآت الفندقية.
  • – يسمح لمن مضى أكثر من 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالتنقل والتجوال في جميع مناطق المملكة خلال ساعات الحظر.
  • – السماح لسائق النقل العام بالعمل خارج ساعات الحظر الجزئي شريطة مرور 21 يوماً على تلقيه جرعة اللقاح الاولى.
  • – منع دخول الشاحنات الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلا بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح كحد أدنى.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق : تراجع نسبي في نشاط الرياح المثير للغبار الخفيف

اخبار العراق

الحامدي : قرارات الحكومة زادت نسبة الفقر واغرقت البلد بالديون الداخلية والخارجية

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تعافي الطلب وانفتاح اقتصاديات اوروبا وامريكا والصين

اخبار العراق

وزارة الزراعة تحذر من تعرّض البلاد إلى عواصف ترابية طوال أشهر الصيف

اخبار العراق

وزارة الاعمار تصادق على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات

اخبار العراق

تنفيذ خطة وطنية لنشر لقاحات كوفيد ـ 19ومتابعة اليات عمل المنافذ التلقيحية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخبار العراق

العمل تضع خطة لاستبعاد الطارئين والمتجاوزين على نظام الحماية الاجتماعية

اخر الاخبار

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى يوم غضب

اخر الاخبار

مهم لجميع الأردنيين والمقيمين.. إجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ

اخر الاخبار

مدير أوقاف القدس: سندافع عن الأقصى بكل قوتنا

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن الموعد مرتقب لإجراء التعداد العام للسكان

اخر الاخبار

لجنة التربية توضح جدل احتساب علامات نصف السنة الأولى

اخر الاخبار

خبير سياسي : الانتخابات بموعدها… واتهامات بين القوى السياسية بتأجيلها

اخر الاخبار

فيديو.. السبب الحقيقي وراء وقف برنامج ريهام سعيد “صبايا الخير”

اخر الاخبار

شاهد.. ممثل أمريكي يتحدث بالعامية المصرية يبهر السوشيال ميديا

رياضية

الأرجنتين تسقط في فخ التعادل مع تشيلي بكوبا أمريكا