مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة يحصل على تاييد اكاديمية الأوسكار هذا العام

المستقلة/-منصور جهاني /.. اعلن مدير الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير صادق موسوي عن الموافقة على مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير من قبل أكاديمية الأوسكار هذا العام وبات المهرجان الوحيد المؤهل للأوسكار Oscar Qualified في إيران.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي تحضيرا لهذه التظاهرة السينمائية: كنت مسؤولاً عن ادارة هذه الفعالية السينمائية لمدة خمس سنوات وخلال هذه السنوات شهدنا تحسناً، بجودة المهرجان بكل الطرق، بالطبع، ما زلنا بعيدين عن النقطة المثالية، ولكن لأسباب مختلفة، يمكن أن يكون هذا المهرجان من أفضل وأعرق مهرجانات الأفلام القصيرة لأن نوع الفيلم القصير بعيد عن العلاقات الاقتصادية التي تحكم السينما الاحترافية وإبداعها و الابتكار وبسبب وجود صانعي الأفلام. شباب ومبتكرون وقابلون للترقية.

وأضاف في القسم الدولي، تمكنا من أن جعل المهرجان يحوز على “تأهيل الأوسكار” Oscar qualifying الوحيد في إيران هذا العام. ومن بين الدول الإسلامية، فقط نحن ومصر وتركيا لدينا مهرجانات مصدق عليها من أكاديمية الأوسكار.

وأشار الى انه في: العام الماضي، تقدم 4500 عمل سينمائي قصير في القسم الدولي، وهذا العام، أضيف على ذلك الرقم أكثر من 2000 عمل. ومن أسبابنا جوائز النقد الأجنبي التي منحناها في الجائزة الكبرى البالغة ٥ آلاف يورو، وموقعنا في المنطقة وصناعة السينما الإيرانية والمهرجان من المكونات التي تظهر مصداقية مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة وفعاليته.

ونوه موسوي الى أن هذا العام شهد لأول مرة تلقي رسائل بريد إلكتروني من صانعي أفلام أجانب يسألون عن سبب عدم وجود فيلمنا في المهرجان”. مبينا ان هناك 127 مهرجانا عالي الجودة للأوسكار في جميع أنحاء العالم، وتقام 67 منها في امريكا لوحدها.

وتابع مدير مهرجان طهران للأفلام القصيرة: كما يتمتع حكام المهرجان هذا العام بمستوى أعلى بسبب حقيقة أن هذا الحدث أصبح لامعا بشكل اكبر. وحوالي 10٪ من الأعمال في القسم الدولي إيرانية. وغالبية الأفلام التي تشارك هذا العام من الهند وفرنسا وإسبانيا والبرازيل وإيطاليا وروسيا ، تليها الصين وتركيا ، إلخ. قدمت 128 دولة أجنبية أعمالا إلى الدورة 38 من المهرجان، من ضمن؛ الهند 621، فرنسا 590، إسبانيا 396 ، امريكا 339، إيطاليا 294، البرازيل 272، روسيا 216، ألمانيا 212، تركيا 198، الصين 197، بريطانيا 182، تايوان 137، كندا 133، المكسيك 132، كوريا الجنوبية 116، بولندا 109، الأرجنتين حصلت 104، إندونيسيا 102، مصر 70، البرتغال 62، على النصيب الأكبر من عدد الأفلام التي تلقتها الأمانة العامة لمهرجان طهران للفيلم القصير الثامن والثلاثين هذا العام.

واوضح موسوي: سنطلق افتتاحا كبيرا لهذه الدورة نظرا لأننا دخلنا مضمار أكاديمية الأوسكار وخلال الافتتاح سنكشف عن ملصق المهرجان و 11 كتابا نشرناها. كما تقام في دورة مهرجان هذا العام، 20 ورشة عمل بعنوان “جلسات افتراضية من 20-38 بحضور 12 محاضرا دوليا و 8 محاضرين إيرانيين حول مواضيع ومناظرات جارية، وقد ركزنا على موضوع السينما التجريبية. وعن طريق نشر 11 كتابا، يكون بذلك نهجنا يرتكز على دعم المعرفة.

وفي ختام تصريحاته قال موسوي: سينعقد المهرجان الثامن والثلاثون في الحرم الجامعي لسينما إيران مول مثل العام الماضي، وهم رعاتنا ويقدمون لنا العديد من احتياجات المهرجان مجانا. كانت المساحة المفتوحة وارتفاع الأسقف في هذا المجمع عاملاً حاسمًا بالنسبة لنا لاختياره مكانا لانعقاد هذه الفعالية البارزة.