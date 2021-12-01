مهرجان ضيافة DIAFA يكرم المخرجة الإماراتية نهلة الفهد

المستقلة/-بحضور العديد من نجوم ومشاهير العالم العربي الذين تم تكريمهم، كرّم مهرجان ضيافة DIAFA في دورته الخامسة في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، تقديراً لمسيرتها السينمائية الإبداعية، وعن إخراج وعرض فيلم “218 خلف جدار الصمت” هذا العام وتميزه، حيث كان أول فيلم روائي يقدم لمخرجة إماراتية.

وأبدت المخرجة الإماراتية سعادتها بهذا التكريم التي إعتبرته عربون محبة وتقدير لمسيرتها الإخراجية، ونظرة لمستقبل يحمل التفاؤل والأفكار الإبداعية، وقالت: “تكريمي مهرجان ضيافة 2021، والذي يصادف احتفالات الدولة بـ”عام الخمسين” لتأسيس الإتحاد، سيبقى ذكرى طيبة جميلة في وجداني، وهذا يعطيني دافع للمشاريع الإبداعية المستقبلية للخمسين عام المقبلة”، شاكرة كل من ساندها في هذا المشوار الإخراجي الناجح.

أوبريت غنائي

وأظهرت نهلة الفهد فخرها لإنتاج أوبريت غنائي وطني بمناسبة “عام الخمسين” شارك به مجموعة من نجوم الإمارات والوطن العربي حمل عنوان “الى الخمسين”، وهم الفنانة أحلام، ديانا حداد، بلقيس أحمد، وليد الشامي، وفايز السعيد الذي قدم لحن الأوبريت بعد أن كتبه الشاعرين علي الخوار و سلطان مجلي، وقام بتوزيعه الموزع حسام كامل، والذي تم طرحه عبر جميع الإذاعات وجميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الإجتماعي.

إكسبو 2020 دبي

وبرزت نهلة الفهد في نشاطاتها المتميزة وجهدها في تحضيرات معرض “إكسبو 2020 دبي” ضمن فريق الإدارة، وفي انطلاقه في الأول من أكتوبر 2021، خاصة في الجانب الإبداعي لنشاطات المعرض العالمي، مؤكدة فخرها كإماراتية أن تكرس خبرتها وجهودها مع زملائها في العمل من أجل نجاح المعرض الذي يقام لأول مرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث تؤكد أن الدورة الحالية “إكسبو 2020 دبي” تشهد نجاحاً كبيراً وتميزاً بين دوراتها السابقة، وهذا سر إبداع دولة الإمارات في إستضافة هذا الحدث العالمي الذي شارك به أكثر من 191 دولة من العالم أجمع.