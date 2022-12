مهرجان دهوك السينمائي يسلط الضوء على آثار «إنغمار برغمان» والسينما السويدية

المستقلة/- منصور جهاني/.. سلّطت الدورة التاسعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي على أعمال عملاق السينما السويدية “إنغمار برغمان” Ingmar Bergman المخرج السويدي البارز والمؤثر الحائز على أربع جوائز أوسكار، كما تم احياء ذكرى “مهسا جينا أميني” في هذه النسخة من المهرجان البارز على مستوى الشرق الأوسط.

كما سلطت النسخة التاسعة لمهرجان “دهوك” Duhok السينمائي الدولي، الضوء بشكل كبير على إحياء ذكرى “يولماز غوناي” Yılmaz Güney المخرج الشهير الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي بفرنسا (1982)

ويأتي المهرجان وسط تركيز على أهمية السينما كأداة مهمة جدا للتأثير الفكري والثقافي.

وفي بداية هذا الحفل قال “أميرعلي محمدطاهر” رئيس مهرجان “دهوك” السينما الدولي: “إنها فرحة عظيمة أننا نستضيف مهرجان دهوك السينمائي الدولي بدورته التاسعة وتهنئة لكل الفنانين وخاصة المصورين السينمائيين، مؤكدا أنه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، يعد وقف الفعاليات الثقافية والفنية حدثًا مزعجًا، وفي المقابل، فإن دعمها مثل مهرجان دهوك الدولي للأفلام له رسالته الخاصة في هذا اليوم وهذا العصر بالذات.

وأوضح بأن السينما أداة مهمة للغاية للتأثير الفكري والثقافي والذكاء، ودورها في التغيرات الاجتماعية والثقافية لا يمكن إنكاره. المهرجان هو فرصة عظيمة للسينمائيين الأكراد والأجانب للالتقاء معا للتعرف على بعضهم البعض أكثر وفي اجتماعاتهم. قدم وتبادل الأفكار، في الواقع، المهرجان هو جسر بين ثقافتهم وفنهم.

وأوضح: موضوع هذه الفترة من المهرجان هو الهجرة، بسبب المشاكل والنزاعات المتفاقمة في العالم والحروب المختلفة في هذا العالم. وقد هجر عدد كبير من الناس أماكن إقامتهم، ولجأوا إلى الأماكن الآمنة. الأزمات والمآسي التي يواجهها الناس هي قضية إنسانية مهمة تنتقل إلى العالم أجمع من خلال السينما والأفلام التي يتم إنتاجها وعرضها في المهرجان.

و أكد رئيس مهرجان “دهوك” السينمائي: كما في السنوات السابقة، فإن سينما دولة واحدة ضيفة في هذا المهرجان، وهذا العام نستضيف سينما السويد. حيث تتمتع السويد بسينما مهمة جدًا وقوية ومؤثرة، كما أنها أدخلت المخرجين السينمائيين المشهورين إلى السينما العالمية. إلى جانب ذلك، تولي السويد أهمية خاصة لحقوق الإنسان ومبادئ وعادات الديمقراطية، وقد آوت عددًا كبيرًا من الأكراد.

من جهته قال الدكتور “علي ته‌ته‌ر” محافظ دهوك في إشارة منه الى حياة شعب كردستان وبأن لها القدرة على أن تتحول إلى فيلم هوليوود ناجح: أرحب بكل الفنانين والضيوف الأعزاء، دهوك محافظة تتدفق فيها الحياة السلمية، وآمل أن تصبح مصدر الفن وراعي الفنانين في إقليم كردستان وتدعمهم وتنقل رسالتها إلى العالم أجمع من خلال مهرجان “دهوك” السينمائي الدولي.

وأوضح محافظ دهوك انه بعد هجوم داعش في المنطقة عام 2014، تفشى مرض كورونا وانقطاع ميزانية اقليم كوردستان. نشأت العديد من القضايا والمشاكل بالنسبة لنا. لكن لحسن الحظ ، لم يتوقف مهرجان “دهوك” السينمائي الدولي وواصل نشاطاته، ولم ينطفئ هذا النور الفني.

ترحيب بجميع صناع الأفلام

ورحب محافظ دهوك بصانعي الأفلام والضيوف المميزين من السويد الحاضرين في المهرجان وآمل أن تتعزز علاقة صانعي الأفلام لدينا يومًا بعد يوم مع الدول المختلفة وكل عام من خلال التركيز على سينما دولة واحدة وبهذه الطريقة لاكتساب خبرات جديدة.

وقال أنتم جميعاً في الأخبار، ما ينتقل إلى العالم من خلال فن السينما وتأثيره على المجتمع لا يخفى على أحد.

حياة أولئك الذين عاشوا في كردستان لها القدرة على أن تصبح فيلماً ناجحاً في هوليوود، لكن لسوء الحظ، لأسباب مختلفة، لم يحدث هذا بعد. وفي ختام

كلمته أكد محافظ دهوك أن موضوع مهرجان هذا العام هو الهجرة. ربما لم يجرب بعض الأشخاص الهجرة من قبل، لكننا مررنا بها مرتين أو أكثر. لسوء الحظ، أجبرنا على الهجرة حتى في مجموعات. إذا أجبرت بعض المجتمعات على الهجرة بالآلاف، فقد هاجرنا بالملايين. لهذا السبب، نحن ندرك جيدًا قضايا ومشاكل اللاجئين ونساعدهم. بعد كل هذه السنوات والتغييرات التي طرأت على حياتنا؛ لسوء الحظ، تستمر هذه الظاهرة المشؤومة وحتى الآن، لم يتم حل المشاكل الأساسية في الشرق الأوسط، في إقليم كردستان وفي محافظة دهوك.

واضاف إنه لمن دواعي فخرنا البالغ أنه حتى هذه اللحظة، جاء أكثر من نصف مليون من إخواننا وأخواتنا من أماكن مختلفة في العراق، بما في ذلك سنجار وسهل نينوى والأنبار والجنوب وأماكن أخرى في المنطقة، لقد لجأ العديد من الشرق الأوسط الى هنا وما زالوا يعيشون في مدننا، ونستضيفهم بانفتاح وعقل مريح. نريد أن ننقل رسالة السلام ، والمصالحة، والهدوء، والحب، والمودة، واللطف، وحل المشاكل، وأن يعيش الجميع في أجواء سلمية.

السينما ثقافة وإبداع وجمال

في جانب آخر من حفل افتتاح مهرجان “دهوك”، قال الدكتور سالار عثمان نائب وزير الثقافة والفنون في حكومة إقليم كردستان: أعتقد أن السينما ثقافة والإبداع والجمال، السينما فن اجتماعي وثقافي. لهذا السبب نرى في السينما مجتمعات مختلفة بكل أحلامها ومفارقاتها ومشاكلها، كل فيلم ينقل إلينا رسالة توجه المجتمع نحو النور والسطوع والجمال،

واضاف: بالنيابة عن وزارة التنوير (الثقافة والفنون) في حكومة اقليم كردستان، نعلن دعمنا لاقامة مهرجان الفيلم الدولي “دهوك”. نحن الآن في منعطف حرج، لقد مررنا بمآسي وجرائم مثل أنفال، والقصف الكيماوي على حلبجة، والتهجير القسري للأكراد، والعديد من القضايا والمشاكل. لهذا السبب نطلب من صانعي الأفلام التعامل مع هذه المآسي والأحزان العميقة في أعمالهم وإظهارها لمجتمعهم والعالم.

واعرب عن أمله أن تكون السينما الوطنية فعالة في كردستان. لأن لديها مخاوف كثيرة وتواجه مخاطر من حولها وهي تريد ان تخطو نحو المستقبل.

تسليط الضوء على أعمال “إنغمار برغمان” والسينما السويدية

وفيما يتم تسليط الضوء على أعمال المخرج السويدي البارز “إنغمار برغمان” والسينما السويدية، حسب تقليد كل فترة من المهرجان “دهوك” السينمائي الدولي، ستشارك سينما دولة واحدة في أيام المهرجان باعتبارها بلد يُصب عليه التركيز.

و أحد الأهداف الرئيسية للمهرجانات هو التبادل الثقافي وبناء الجسور لربط صانعي الأفلام المحليين بصانعي الأفلام الأجانب. فالسويد لديها سينما مهيمنة وتقدمية، والتي يمكن أن تكون طريقة رائعة للاستمتاع بالسينما السويدية. وفقًا لذلك، ستكون السويد الدولة المحورية في الدورة التاسعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي مع عرض نخبة الافلام.

يشار الى أن النسخة التاسعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي، تعرض 9 أفلام طويلة في قسم “العرض الخاص للسينما السويدية”، منها: “بيرسونا” Persona و “أزمة” Crisis من إخراج “إنغمار برغمان” Ingmar Bergman ، “نهاية ریون” Raven’s End من إخراج “بو ویدربرغ” Bo Widerberg، “أغاني من الطابق الثاني” Songs from the Second Floor و “قصة حب سويدية” A Swedish Love Story إخراج “روي أندرسون” Roy Andersson و “سكوير” THE SQUARE وفيلم “اللعبة” Play للمخرج “روبن أوستلوند” Ruben Oslund، فيلم “مايا نيلو” Maya Nilo من إخراج “لوفيزا سيرين” Lovisa Sirén، وفيلم “الفتيات” Daughters من إخراج “جينيفر مالمكفيست” Jenifer Malmqvist.

كما تعقد حلقة نقاش بعنوان “السينما السويدية: من إنغمار بيرجمان إلى روبن أوستلوند” في مهرجان دهوك السينمائي الدولي. “فريدي أولسون” Freddy Olsson وسيعقد مع مدير المائدة المستديرة البروفيسور ماغنوس Magnus.

عضو موثوق “جوائز الأوسكار الآسيوية”

يذكر أن مهرجان دهوك السينمائي الدولي هو عضو موثوق به في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ والمعروف باسم “جوائز الأوسكار الآسيوية” APSA في أستراليا، ويقدم أعمالًا سينمائية إلى الحدث في جميع أنحاء العراق.

ويحيي المهرجان ذكرى “يولماز غوناي” Yılmaz Güney، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والأكراد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.

يشار الى ان الدورة النسخة التاسعة للمهرجان تنعقد بمشاركة مخرجين من 97 دولة، في شكل أفلام روائية قصيرة وموثقة في القطاعات التنافسية وغير التنافسية بما في ذلك؛ يشمل القسم التنافسي في “السينما العالمية”؛ 9 أفلام روائية و 8 أفلام وثائقية و 11 أفلام قصيرة ويشمل القسم التنافسي في “السينما الكردية”؛ 5 أفلام روائية و 6 أفلام وثائقية و 15 فيلما قصيرا في قسم “منظور السينما العالمية”؛ 6 أفلام روائية و 4 أفلام وثائقية و 3 أفلام قصيرة و 19 فيلم قصير في قسم “بانوراما سينما كردستان” و 9 أفلام روائية في قسم “العرض الخاص للسينما السويدية” و 1 فيلم روائية و 1 فیلم وثائقية في قسم “العرض الخاص لسينما كردستان”.

ويختتم المهرجان فعالياته في 8 كانون الاول/ديسمبر الحالي بمنح جوائز لنخبة الافلام الفائزة.