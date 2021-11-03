مهرجان الجميع للثقافة الدولي يفتتح فعالياته في الحبانية

المستقلة/- تحت شعار، بالثقافة تتوحد الشعوب وتزدهر، انطلقت فعاليات مهرجان الجميع للثقافة بنسخته الدولية الرابعة في المدينة السياحية في الحبانية وبمشاركة عربية مميزة وبحضور نخبة من السياسيين والاكاديميين والاعلاميين .

واكد وكيل وزارة الثقافة نوفل ابو رغيف في كلمة بالمناسبة حرص الوزارةعلى عودة الانشطة والفعاليات الى جميع مدن ومحافظات العراق بما يعزز دور الابداع والانساق الثقافية ويعيد حضورها بعد انقطاع امتد لسنوات بسبب مخلفات عصابات داعش من جهة ، وجائحة كورونا وتداعياتها العالمية المعروفة من جهة اخرى

وشدد ابو رغيف على اهمية اعادة تأهيل جميع المرافق السياحية والجمالية وفقاً لخطط زمنية مشيداً بتآزر جهود المحافظة مع جهود الادارة العامة لمدينة الحبانية التابعة لوزارة الثقافة ، في إعادة الحياة الى هذه المدينة وتفعيل دورها في استقبال العوائل العراقية من جميع المحافظات الى جانب ضيوف العراق من الوفود الثقافية والسياحية مثنيا على جهود مديرها العام مؤيد المشوح في مدة قياسية لتعود الحبانية بوصفها محطة السياحة المميزة وذائقة المدينة التي تحتل مساحةً معروفة في ذاكرة العراقيين وفي ذاكرة الثقافة والسياحة عموما.ً

ورفع المشاركون عنوان(للعراق نغني..)لسلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية ابتدأت بنشاط تعبوي استعراضي للشرطة النهرية في بحيرة الحبانية ، المهرجان سيقام على ثلاثة ايام تتوزع بين مدن الانبار العريقة ويكون ختامها في بغداد .

تضمنت فقرات المهرجان اقامة معارض للكتاب والفنون التشكيلية والرسم والاعمال اليدوية في مقدمتها معرض دار ثقافة الاطفال ومعرض الدار المسيحية الى جانب فعاليات الوفود التي مثلت مصر والمغرب وتونس والجزائر وفلسطين ، وفرقة كركوك الفنية وفرقة السياب.