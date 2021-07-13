مهددة بإجراءات برلمانية.. الصحة النيابية تمهل الحكومة 3 ايام لاعلان نتائج التحقيق بشأن حريق الناصرية

المستقلة /- امهلت لجنة الصحة في مجلس النواب، الحكومة 3 ايام لإعلان نتائج التحقيق بشأن حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية، مهددة بإجراءات برلمانية.

وأدانت اللجنة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، “بشدة الإهمال والتقصير الذي أدى الى نشوب حريق في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية والذي راح ضحيته العشرات من المواطنين”، مطالبة رئاسة الوزراء بـ”فتح تحقيق عاجل وإشراك اللجنة في التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره في توفير مستلزمات السلامة في المستشفى”.

وأضافت: “في الوقت الذي نعزي فيه اسر ضحايا وجرحى حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية الذي يعد فاجعة اخرى تضاف الى فاجعة مستشفى ابن الخطيب، نطالب الجهات الحكومية المعنية وبشدة بأن تضع نهاية لمسلسل الموت في المستشفيات التي يجب أن تكون مكاناً آمناً ينعم فيه المرضى بالراحة والإطمئنان ويحصلون فيه على العلاج بدلاً من إنهاء حياتهم في حريق غامض والكل يتملصون من المسؤولية وتسجل الكارثة ضد مجهول”.

وتابعت اللجنة، أن “هذه الكارثة لو حصلت في أية دولة اخرى فقد تكون سبباً لاستقالة الحكومة بالكامل ثم يحال المقصرون الى المحاكم المختصة، لكنها تحصل في العراق وتتكرر عدة مرات بلا رادع، وكأن أرواح الناس لاقيمة لها، ونحن على يقين بأن الجهات الحكومية لو كانت قد وضعت عقوبات رادعة بحق المقصرين الذين تسببوا بمثل هكذا كوارث سابقاً لما تكرر وقوعها”.

وختمت اللجنة بيانها بالقول: “ننتظر نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وبخلاف ذلك سنتخذ اجراءات من خلال عملنا النيابي ونقوم بسلسلة استجوابات من أدنى منصب الى أعلى منصب، الرحمة لأرواح الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين”.