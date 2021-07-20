 مهاجمة رئيس مالي بالسكين اثناء صلاة العيد

المستقلة/- حاول شخصان ، الثلاثاء، طعن رئيس مالي الانتقالي بالسلاح الأبيض، الكولونيل أسيمي غويتا، خلال تأدية صلاة عيد الأضحى في مسجد باماكو الكبير، بالعاصمة المالية بسحب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

وتمّ على إثر الهجوم نقل الرئيس إلى مكان آمن، ولا يبدو أنه تعرض لإصابة بحسب المصدر نفسه.

وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه “بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب”، من دون تحديد إذا ما كان المُصاب من حراس الرئيس.

 

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