من ينقذ العراق.. وكيف؟!

نصب انقاذ العراق للنحات الراحل محمد غني حكمت

عامر ممدوح

كاتب وأكاديمي

 

أعيد طرح السؤال المتجدد كل حين.. فما زال يقض مضجعي، ويثير التأمل دوماً بخصوص مضمونه والاجابة عليه.

وقطعاً ان تجديد السؤال فيه إشارة واضحة إلى ان ما قدمت من اجابات إما لم تكن وافية، أو انها قيدت بقيود شتى أفقدتها معناها وفاعلية تطبيقها، هذا ان كانت طبقت فعلاً، والجانب الأخير هو أشد وأكثر تأثيراً!

وعلى الرغم من سوداوية الواقع ووصوله إلى أقصى درجات قتامته، فإن ما تبقى من حفنة تفاؤل ما تزال هي الباعثة على الحياة وبقاء الأنفاس وعدم الاستسلام فينا مهما كانت مثقلة بتراكمات الواقع، وبدون ذلك فلا معنى لأي كلام يقال، فبيننا وبين حافة الهاوية وفي كل المجالات بضعة أمتار ان لم يكن أقل.

وسؤال الانقاذ هذا أجده لعمق وتركيب الأزمة العراقية يحتاج دوماً إلى إثراء ولقاءات وحوارات لا تنقطع لعلها تصل بنا إلى وضع خارطة طريقه المنشود منذ زمن.

من ينقذ العراق؟

قطعاً انه ليس فرداً لوحده، ولا نصباً أبدعه فنان، ولا شعراً تغنت به الأجيال، ولا دمعة فلتت في لحظة صدق، ولا نوايا صادقة ما تزال محبوسة في الصدور طوعاً او كرهاً، فكل ذلك لا يمنح سلاحاً مكافئاً في مواجهة غول التردي والهوان.

من ينقذ العراق:

ــ تدرج وذكاء وبعد استراتيجي لا يخضع للأقوياء بل يروضهم وينجو بالشعب والوطن الذي ما زالت يقيده ويشقيه موقعه وسط الرمال المتحركة من النزاعات والصراعات.

ــ حالة وثقافة وسلوك وتطبيق والتزام وصبر وتحمل وتكاتف للوصول إلى نهاية المطاف، قد يوجد الشخص الذي يحمل حب الوطن في قلبه، ولكنه بدون اسناد سيغدو مقاتلاً لوحده في ساحة التهبت منذ زمن وما زالت تستعر!

ــ مجتمع يعود إلى رشده، وانتصار جماعي للحق، ورفض لكل صور الفساد، فكيف نريد لبناء الخير ان يتم بناءه ومن ينبي هم القلة ومعاول الهدم يحملها الآلاف؟!

ــ مشروع متكامل، يعلوه شعار براق كتب بخط كوفي بديع، وضم في داخله ألف ألف بطلٍ يصرون على زرع بذرة الغد المشرق مهما كانت التضحيات.

ــ عملية تطهير شاملة، ترتكز على ذاتٍ متجردة، وتسعى لتنقية كل المؤسسات من الشوائب التي انسلت في ظلام الفوضى فتمادت وأوغلت ودمرت وبسببها الجدران تآكلت!

ــ بشارات فعلٍ ممدوحٍ لا تثنيه الظروف، وفريق عمل يدق على الصدور هاتفاً لملايين الأرامل والأيتام وذوي الشهداء إنا ها هنا سندكم وعونكم، فمن تلك البيوت المتهالكة، والنفوس التي ذاقت الويل والحرمان تشرق شمس الوطن من جديد.

ــ خطة متعددة الأوجه، قوامها مجموعة مشاريع ملزمة تعيد الروح للهوية العراقية في الأنظمة والسلوك، وترمم النفوس التي أصابها التلوث، وتلزم المجتمع بمعاني الفضيلة فليس يدفع كل هذا الفساد والسوء إلا جيل نقي متعافي من كل هذه الأوزار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية الفاعلة، والتخلص المتدرج من كل المفسدين هم وأغطيتهم التي يتسترون بها، وسياسة خارجية حكيمة تعيد وضع العراق في مكانه قوياً مهاباً، وليس ذلك يتحقق إلا ببناء داخلي قوي قادر على مجابهة التحديات.

هذه بعض من ملامح مسارات النهوض، وتحتها توجد عشرات التفاصيل والنقاط..

فمن أراد الخلاص فليبادر، ولمن أصابه اليأس نقول انه مهما بلغ الطوفان مداه، فلا بديل عن خوض معركة الوعي، فهي وحدها التي تحجز لنا مكاناً في سفينة النجاة… قبل ان يفوت موعد الإبحار!

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

تأسيس قوة اوربية مشتركة مع الناتو لحماية البنى التحتية الأساسية

اخر الاخبار

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يطيح برئيسه بعد تصريحاته ضد زيدان

اخر الاخبار

بعد عطل فني نادر .. هيئة الطيران المدني الأمريكي تستأنف الرحلات الجوية

اخر الاخبار

أول ديو غنائي في 2023.. “مون امور” يجمع شذى حسون و فوديل

اخبار العراق

باحث عراقي يحذر من خطورة التوسع في التوظيف العام

اخر الاخبار

محاولات أمريكية مكثفة لعرقلة جهود تسوية العلاقات التركية السورية

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد : ارتداء جورجينا النقاب يثير الجدل في السعودية

اخبار العراق

السوداني يترأس اجتماعاً ضم وزير التخطيط ورئيس هيئة النزاهة

اخبار العراق

السليمانية تعيش على وقع تراشق واتهامات بالفساد بين الحزبين

اخبار العراق

اطلاق سراح هيثم الجبوري بكفالة قدرها 4 مليارات دينار

اخبار العراق

كلفة استخراج النفط.. العراق سيدفع 16 مليار دولار للشركات

اخبار العراق

التخطيط.. مرحلة ثالثة من استراتيجية خفض خط الفقر في العراق

اخبار العراق

التربية.. لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة 2022ــ 2023

اخبار العراق

التربية.. لا تغيير في مواعيد امتحانات نصف السنة 2022ــ 2023

اخر الاخبار

مدرب.. رونالدو اختار تحديا قويا ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة له

اخر الاخبار

الصحة الكويتية.. الفحوصات الجينية أظهرت رصد متحور “XBB.1.5”

اخر الاخبار

الامم المتحدة.. قرابة 50 ألف سد كبير قد تفقد ربع طاقتها التخزينية

اخر الاخبار

ردود فعل حادة.. العثور على وثائق سرية في المكتب لجو بايدن

اخر الاخبار

اخصائية.. تسخين مقاعد السيارة يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة

اخر الاخبار

تطبيقيات Zoom و”إنستغرام”ستحصل على ميزات وتعديلات مميزة

اخر الاخبار

مايكروسوفت تنوي إدخال ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بعد تحسن الطلب في الصين

اخر الاخبار

تأسيس قوة اوربية مشتركة مع الناتو لحماية البنى التحتية الأساسية