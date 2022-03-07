من هي صوفيا التي أقنعت “نجم كرة القدم الهولندية” باعتناق الإسلام؟

المستقلة /- أكد النجم السابق للكرة الهولندية والعالمية كلارنس سيدورف، اعتناقه الإسلام في تدوينة نشرها عبر “إنستغرام”.

ونشر سيدورف صورة برفقة زوجته صوفيا مكرماتي، وكتب: “شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تهنئني باعتناقي الإسلام. أنا سعيد للغاية، ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، وخاصة زوجتي صوفيا، التي علمتني بعمق معنى الإسلام. لم أغير اسمي، وسأستمر في حمل اسمي الذي منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف. أرسل تحياتي ومحبتي لكل شخص في العالم”.

وبدا واضحا من منشور سيدورف أن زوجته وراء اعتناقه الإسلام، فمن هي صوفيا مكرماتي؟

هي سيدة أعمال وسفيرة لعلامة “سكافيا” الإيطالية للمجوهرات.

وتحمل صوفيا الجنسية الكندية، وهي من أصل إيراني وتعيش في دولة الإمارات تحديدا في إمارة دبي، حيث يقيم سيدورف منذ عامين.

ويتابع صوفيا عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”، حوالي 55 ألف شخص، لكن هذا العدد سيتضاعف بعدما انتشر اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، عقب نجاحها في إقناع سيدورف باعتناق الإسلام.

 

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