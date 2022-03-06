من هو زوج “شيرين عبدالوهاب” الذي اخفته لعدة سنوات

من هو زوج “شيرين عبدالوهاب” الذي اخفته لعدة سنوات

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية لا سيما اخبار زواجها الذي تصدر تريند جوجل وصدم الملايين من جمهورها.

في التفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها بفترة قصيرة من زوجها الفنان المصري حسام حبيب.

المواقع الاخبارية اصدرت اخبار زواج الفنانة شيرين من مدير اعمالها المصري كريم الحمدي بالسر قبل افشاء الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووسط الاخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زواج الفنانة شيرين من مدير اعمال ، نشرت شيرين عبد الوهاب صورة عبر حساباتها الشخصي على تطبيق الانستجرام حمست جمهورها لمفاجأة لكن وجود خاتم زواج في يدها سرق الأضواء.

ولم تعلق شيرين حتى الساعة على الموضوع كما أن الصورة ظهرت فيها بشعر أطول من ذلك الذي ظهرت فيه في مسرح برنامج الدوم قبل أسابيع.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد اعلنت طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب قبل عدة اشهر عبر حسابها الشخصي على تطبيق التويتر بعد الشائعات الطويلة التي اطلقها الجمهور على سبب الطلاق.