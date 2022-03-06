من هو زوج “شيرين عبدالوهاب” الذي اخفته لعدة سنوات

المستقلة /- تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية لا سيما اخبار زواجها الذي تصدر تريند جوجل وصدم الملايين من جمهورها.

في التفاصيل ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها بفترة قصيرة من زوجها الفنان المصري حسام حبيب.
المواقع الاخبارية اصدرت اخبار زواج الفنانة شيرين من مدير اعمالها المصري كريم الحمدي بالسر قبل افشاء الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووسط الاخبار التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن زواج الفنانة شيرين من مدير اعمال ، نشرت شيرين عبد الوهاب صورة عبر حساباتها الشخصي على تطبيق الانستجرام حمست جمهورها لمفاجأة لكن وجود خاتم زواج في يدها سرق الأضواء.

ولم تعلق شيرين حتى الساعة على الموضوع كما أن الصورة ظهرت فيها بشعر أطول من ذلك الذي ظهرت فيه في مسرح برنامج الدوم قبل أسابيع.

الجدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت قد اعلنت طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب قبل عدة اشهر عبر حسابها الشخصي على تطبيق التويتر بعد الشائعات الطويلة التي اطلقها الجمهور على سبب الطلاق.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

القنبلة الفراغية.. هل يستخدم الروس السلاح المرعب؟

اخر الاخبار

ما هي العلامات الحمراء التي حذرت منها أوكرانيا؟

اخر الاخبار

تعرفوا على زوجة الرئيس الأوكراني

اخر الاخبار

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن خبر حملها بهذا الطريقة

اخر الاخبار

شمس الكويتية تصف الرئيس الاوكراني بـ باتمان!

اخر الاخبار

سيرين عبد النور “تتعرض للضرب” المبرح من شخصية مشهورة

اخر الاخبار

تعرفوا على حياة الرئيس الاوكراني بالحرب

اخر الاخبار

تعرفوا على حياة الرئيس الاوكراني بالحرب

اخر الاخبار

مجموعة mbc تهدد بالتصعيد بسبب الإساءة لها

اخر الاخبار

ماذا تحدث “محمد بن سلمان” عن جمال خاشقجي

اخر الاخبار

ما علاقة طلاق بوتين بـ حرب أوكرانيا؟

اخر الاخبار

تعرفوا على القنبلة الكهرومغناطيسية

اخر الاخبار

لن تصدق بماذا أضاء برج خليفة ليلة أمس

اخر الاخبار

لغز خاركيف الاستراتيجي الذي أسر هتلر

اخر الاخبار

قتل ونحر عائلة كاملة بجريمة مروعة تهز الكويت

اخر الاخبار

بطاقة سفر افتراضية بأسماء الجمهور إلى القمر

اخر الاخبار

زيادة شحنات الدماغ: الأنواع، الأسباب، الأعراض،العلاج