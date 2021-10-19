من هو الشخص الذي استدعت تركيا لأجله سفراء 10 دول كبرى؟

المستقلة /- استدعت وزارة الخارجية التركية، مساء الاثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بسبب بيان أصدرتها سابقا حول اعتقال رجل الأعمال، عثمان كافالا.

ونقلت وكالة “الأناضول” المقربة من الحكومة أن الخارجية التركية استدعت سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمرك والنرويج وهولندا والسويد وفنلندا وكندا ونيوزلندا احتجاجا على مواقفها من اعتقال السلطات التركية كافالا بتهم تتعلق بالإرهاب.

ودعت الدول الـ10، الاثنين، السلطات التركية إلى الإفراج عن كافالا، معتبرة أن اعتقاله “يلقي ظلالة على احترام الديمقراطية”.

وسجنت السلطات التركية كافلا لـ4 سنوات دون إصدار حكم إدانة بحقه متهمة إياه بدعم “التنظيم الإرهابي” للداعية والمعارض التركي، فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة وتقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة الانقلاب في تركيا ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016.

ويأتي هذا الإجراء في تناقض مع مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

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