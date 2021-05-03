من كلماته وألحانه.. القيصر كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة

المستقلة/- أطلق الفنان العراقي الكبير، كاظم الساهر، أغنيته الجديدة “الحياة”، وهي أول أغنيه من كلماته يغنيها على مدار مشواره الفني الزاخر بالغناء والألحان.

ونشر الفنان العراقي رابط أغنيته الجديدة ذات النغمة الحزينة، على جميع صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاجأ من خلالها جمهوره بأنها من كلماته، وذلك لأول مرة على مدار تاريخه الفني.

وأعلن الساهر عن تفاصيل الأغنية، من خلال حسابه على “إنستغرام”، حيث كشف أن الأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع ميشال فاضل.

وتعبر كلمات الأغنية التي كتبها ولحنها كاظم الساهر، عن فصول الحياة وسطوة الحبيب على القلب، وما يجلبه من مآسي. وتقول الأغنية الجديدة في مطلعها “شرِبت من أكوابها صبابةً حتى الملل.. وعشتُ في عذابها.. كآبةً لاتُحتمل.. باركتُ حتى غدرَها.. ولم أفارِق الأمل.. قاومتها في مكرها.. من حكَّم العقل وصل

من لم يُفق من وهمه.. فعن أساه لاتَسَلْ”، فيما تختم بكلمات حزينة “كم من قتيل في الهوى.. قبَّلَ كفَّي من قتل”.

وتعبر الأغنية عن ما يدور فى حياتنا الآن من أحداث كبيرة يمر بها العالم العربي، وتتحدث كلماتها عن هجر الأصدقاء والوحدة، وويلات الحرب والدمار.

وتفاعل الجمهور مع الأغنية وكلماتها، وأشادوا بها، وعلقوا بجمل منها: “هي الحياةُ هكذا، ذا طبعُها منذ الأزل، كم أغلقتْ أبوابها، كم هجَّرتْ أصحابها”.

وسجل كاظم الساهر الأغنية ومدتها 14 دقيقة، وعزفت لحنها الأوركسترا الفيلهارموني الأوكرانية، وتم تسجيل الصوت باستوديو الفنان ميشال فاضل موزع الألحان.

الجدير بالذكر، أن كاظم الساهر يستعد لتسجيل أغنية سترى النور قريباً، من كلمات الشاعرة والصحافية الفلسطينية دارين شبير.

الساهر نمبر وان الحقيقي

واستطاع الفنان العراقي الكبير والمطرب المحبوب كاظم الساهر، انتزاع لقب “نمبر وان” فعلياً ورسمياً، وذلك بعد وصوله المرتبة الأولى عربياً في تطبيق التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لأول مرة، حيث وضع موقع “فيسبوك”، ملاحظة تظهر عند البحث عن صفحة النجم العربي العراقي، كاظم الساهر، كتب فيها عبارة “The no.1 Arabic legend”، والتي تعني باللغة العربية “المرتبة الأولى نمبر وان الأسطورة العربية”.

حيث حقق الفنان العربي والعرقي، صاحب الصوت العذب والمميز والمبدع دائماً منذ ظهوره على الساحة الغنائية الفنان كاظم الساهر، هذا اللقب وذلك بعد وصوله لأكثر من 12 مليون متابع في العالم العربي، بذلك يكون النجم العراقي قد انتزع لقب “نمبر وان” من الفنان المصري محمد رمضان، الذى دائماً ما كان يلقب نفسه “نمبر وان”، ليصبح رسمياً كاظم الساهر”نمبر وان” العالم العربي، وليس محمد رمضان، وهذا ما قامت به إدارة الفيس بوك بوضع جملة ” The no. 1 Arabic legand” على الصفحة الخاصة به، اعترافًا منهم بأنه نمر وان العالم العربي.

كاظم الساهر (نمبر وان)، ليس فنان فقط ، على الرغم من صوته القوي والمميز والعذب وحبه لغناء كلماتٍ قوية تلامس القلوب، لديه الكثير من الألحان المميزة لعدد من المطربين أمثال الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، كما أن كاظم الساهر غنى الكثير للشاعر الكبير نزار القباني ،فأصبح مغني العراق الأول وأحد أكثر المغنيين حبًا في الوطن العربي بفضل هيبته على المسرح وإبداعه.

كاظم الساهر هو مطرب وملحن عراقي مميز بفنه وبأغنية له طابع فني مميز وخاص به، لديه نهج غنائي مميز ينفرد به عن غيره، من أكثر الفنانيين المحبوبين في العالم العربي بأكمله، فهو واحد من أهم الفنانيين العرب، كما أنه يحرص دائماً على الغناء باللهجة العراقية، في محاولة منه للحفاظ على التراث العراقي، أو من خلال أداء بعض الأغاني باللغة العربية الفصحى، ومثل “أنا وليلى” و”زيديني عشقا” وغيرها الكثير.

ويعد كاظم الساهر، من أشهر المغنين المعرب في العديد من البلاد رغم عدم اتجاهه الأغاني الشبابية مثل العديد من الفنانين الآخرين.واهتمامه دائمًا باختيار أغانيه من الشعر القوي والكلمات الرزينة، وُلِدَ في 12 سبتمبر 1957 في الموصل بالعراق في بيت صغير فقير لأسرة من 7 إخوة وأختين، عاش حياة فقيرة مليئة بالتحديات والأزمات والعمل قبل أن يكتشف مواهبه الغنائية المميزة وهو بعمر 12 عام، حيث درس الموسيقى لمدة 6 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد واشتهر بتلحين معظم أغانيه بنفسه فيما عد بعض الأغاني القليلة.