من بينهم العراق والأردن.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2021

من بينهم العراق والأردن.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2021

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” قائمتها القصيرة لعام 2021 وضمت 6 روايات من الأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

وشملت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي و(الملف 42) للمغربي عبد المجيد سباطة و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل.

يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز في نهاية مايو/ أيار المقبل على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت الجائزة تلقت في دورتها الرابعة عشرة 121 عملا روائيا من 13 دولة قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملا.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب اليمني علي المقري والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

تأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها (مؤسسة جائزة البوكر) في لندن وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.