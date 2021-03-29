من بينهم العراق والأردن.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2021

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” قائمتها القصيرة لعام 2021 وضمت 6 روايات من الأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

وشملت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي و(الملف 42) للمغربي عبد المجيد سباطة و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل.

يحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار فيما يحصل الفائز في نهاية مايو/ أيار المقبل على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت الجائزة تلقت في دورتها الرابعة عشرة 121 عملا روائيا من 13 دولة قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر وضمت 16 عملا.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع وعضوية كل من المترجمة اللبنانية صفاء جبران والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب اليمني علي المقري والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

تأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007 وترعاها (مؤسسة جائزة البوكر) في لندن وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

استعدادا للمشاركة في بارالمبياد طوكيو ..خمسة منتخبات عراقية تباشر بمعسكرات تدريبية

اخر الاخبار

من بينهم العراق والأردن.. إعلان القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2021

اخر الاخبار

أول مطار في العالم يتيح موقعه الإلكتروني بتقنيات لغة الإشارة المبتكرة.. سعودي !‎

اخر الاخبار

إيرباص تغطي السباق الأول من موسم منافسات الفورمولا 1 في البحرين بشبكة تيترا

اخبار العراق

عالية نصيف تطالب بتثبيت موظفي مفوضية الانتخابات العاملين بصيغة عقد

اخبار العراق

عادل سلمان رئيسا لهيئة الاعلام والاتصالات

اخبار العراق

التجارة: لاصحة لخبر توقيع عقد شراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار

اخبار العراق

التجارة: لاصحة لخبر توقيع عقد شراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار

اخر الاخبار

تقرير للصحة العالمية: انتقال كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية محتملة جدا

اخر الاخبار

هبوط اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار والأسهم في الأسواق العالمية

اخبار العراق

تعرف على تغريدة مقتدى الصدر حول موضوعة الصدق والكذب

الاخبار

التربية العراقية تعلن عن اعادة العمل بـ “تحسين المعدل”

اخر الاخبار

القبض على متهمين بالإرهاب واعتقال متهمين بالتزوير والسرقة في بغداد

اخر الاخبار

فيديو.. على فراش المرض.. فنان يطلب الجنسية العراقية من الكاظمي

اخر الاخبار

فالح الفياض يصدر بياناً بشأن ذكرى تأسيس هيئة الحشد الشعبي

اخر الاخبار

بغداد : القبض على متهمين اثنين بحيازة المواد المخدرة والسرقة

اخبار السعودية

السعودية تعلن شرط جديد للصلاة في الحرم