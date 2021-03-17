 من المغرب .. ألبوم موسيقي بطابع تركي

المستقلة/-أصدر الفنان المغربي ياسين بنفضول أول ألبوم موسيقي له على شكل “آرت وورك”، عبر قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب.

ويعد بنفضول من الفنانين المغاربة القلائل الذين أصدروا مثل هذا اللون الفني، وأطلق الفنان ياسين بنفضول على ألبومه الجديد، الذي يتضمن 7 أغاني، اسم روحي “Ruhum” باللغة التركية، لاعتماده على طابع موسيقي تركي، وتعامل الفنان ياسين بنفضول في عمله الجديد مع المغني أشرف فقيهي وعازف البيانو أمين أبوعبدالله، وعلى مستوى الإدارة الفنية تعامل مع محمد بنفضول، أما التوزيع فكان من عمله وإبداعه الخاص، في حين تم تسجيل “Ruhum” في استوديو كريم لوكيلي بمدينة الدار البيضاء.

يشار إلى أن الفنان المغربي ياسين بنفضول، ابن مدينة مكناس، يبلغ من العمر 23 سنة، اشتهر بعزفه المتميز وابداعه على آلة القيثارة، الأمر الذي خول له الاشتغال مع مجموعة من الوجوه البارزة في الوسط الفني، من بينهم الفنانة حياة الإدريسي وعمر ورجاء بلمير، والمغني إيهاب أمير، والمغنية سلمى رشيد، والمغنية كريمة غيث و أسامة البسطاوي، و المغني سبعاتون والمغني عصام كمال والمغني منعم السليماني.