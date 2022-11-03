من البحرين ..البابا فرنسيس  يدعو إلى ضمان عدم انتهاك “حقوق الإنسان الأساسية”

البابا فرنسيس مع ملك البحرين

المستقلة/- دعا البابا فرنسيس الخميس، في أول كلمة ألقاها فور وصوله الى البحرين، السلطات الى ضمان عدم انتهاك “حقوق الإنسان الأساسية” والعمل على “تعزيزها”، على وقع انتقادات حقوقية تندد بملاحقة ناشطين.

ودعا البابا فرنسيس في خطاب ألقاه في باحة قصر الصخير الملكي أمام الملك حمد بن عيسى آل خليفة وكبار الشخصيات ودبلوماسيين إلى “ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة بالانسان في كل مكان”، مندداً بـ”العمل اللإنساني”، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق منافسات كأس العالم في قطر وتزايد الانتقادات بحقها إزاء حقوق العمّال المهاجرين.

وكان البابا فرنسيس قد وصل البحرين، في زيارة تستمر أربعة أيام وهي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.

وللمرة الأولى منذ انتخابه عام 2013، لم يجر البابا البالغ من العمر 85 عاماً جولته الاعتيادية على الصحافيين الذين رافقوه على متن الطائرة، بسبب آلام الركبة التي يعاني منها مؤخراً.

وقال البابا للصحافيين الذين تولوا خلال الرحلة إلقاء التحية عليه بينما جلس على مقعده “كنت أود أن أحييكم واحداً تلو الآخر، لكن المشكلة اليوم أنني أشعر بألم شديد، ولا رغبة لي بالتجول”.

وتابع “إنها رحلة مثيرة للاهتمام ستجعلنا نفكر ونقدّم أخباراً جيدة”.

يعتزم البابا خلال زيارته التي تستمر حتى الأحد إلقاء سبع خطابات، على أن يشارك بشكل خاص في ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني” الذي فتتح أعماله صباح الخميس.

 

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