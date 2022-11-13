من إسبانيا.. صابرينا بلفقيه تطرح أغنية بروح مغربية (فيديو)

المستقلة/- طرحت الفنانة المغربية “صابرينا بلفقيه” فيديو كليب أول أغنية لها في مشوارها الفني، عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات اليوتيوب، والتي حملت عنوان “ها ماما”، وهي من كلمات وألحان المبدع “خالد سلام”، توزيع “محمد الفتوح” وإخراج “حمزة اليملاحي.”

وحقق فيديو الأغنية المليون مشاهدة بعد طرحه بساعات على قناة “صابرينا بلفقيه” الرسمية، كما حظي بإعجاب الجمهور ومتابعي الفنانة، خاصة وأن تصوير الكليب تم بطريقة مختلفة وجديدة، وعرف عدم ظهور الفنانة.

ولقب عدد من المتابعين الفنانة “صابرينا بلفقيه”، بشبيهة المغنية المغربية “لطيفة رأفت.”

وكانت “صابرينا بلفقيه” قد حققت نجاحا كبيرا من خلال أدائها كوفر “ماتحاسبنيش” للفنانة المصرية “شيرين عبد الوهاب”، وكوفر أغاني راي بينها: “روحي نتحاسبو”، و”نا نبغيها كاع واشكاين” إلى جانب كوفر “روحي ونسايني.”