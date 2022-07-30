من إسبانيا.. المغربي سفيان بوكرين يسخر لوحاته الفنية للأعمال الخيرية

المستقلة/- يستعد الفنان التشكيلي المغربي سفيان بوكرين للمشاركة في مزاد علني، في مدينة ماربيا بإسبانيا، لعرض إحدى لوحاته الفنية لفائدة الأعمال الخيرية.

وأعلنت الجمعية الإسبانية لمحاربة السرطان “Asociacion Espanola contra el cancer”، عبر فرعها في ماربيا، عن تنظيم مزاد علني كبير بالمدينة، يوم السبت 6 غشت القادم، يروم جمع التبرعات المالية لفائدة مرضى السرطان الذين تتكلف بهم الجمعية.

ويتبرع الرسام المغربي سفيان بوكرين في المزاد العلني، بلوحة تشكيلية ليست هي الأولى في رصيده الفني المسخر للأعمال الخيرية، إذ سبق وتبرع بلوحات فنية عديدة لفائدة الجمعية ومؤسسات خيرية أخرى.

وستعرض لوحة بوكرين للبيع إلى جانب العديد من التحف والمقتنيات الثمينة، التي تبرع بها عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة، للاستفادة من عائداتها لصالح مرضى السرطان الذين تسهر على علاجهم جمعية “AECC”.

هذا، وسيعرف المزاد العلني حضور شخصيات إسبانية ودولية معروفة، من أجل اقتناء المعروضات وتقديم المساعدات المالية لفائدة الجمعية المذكورة. ويحظى سفيان بوكرين بسمعة طيبة بعدما برز اسمه من بين الرسامين الشباب المعروفين في إسبانيا بإسهاماتهم الخيرية عبر أعمالهم التشكيلية، ليتمكن من لفت انتباه الإعلام الإسباني بمبادراته في تسخير الفن لصالح الأعمال الخيرية.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد

اخبار العراق

الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان ويدعو الى لقاء وطني عاجل

اخبار العراق

العبادي يدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات

اخبار العراق

العامري: الشعب ينظر بخوف وحذر إلى الأحداث الحالية

اخبار العراق

المالكي : لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح

اخبار العراق

الكاظمي يحمل الجميع المسؤولية ويدعو الكتل السياسية للحوار من اجل العراق

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

من إسبانيا.. المغربي سفيان بوكرين يسخر لوحاته الفنية للأعمال الخيرية

اخبار العراق

الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان ويدعو الى لقاء وطني عاجل

اخبار العراق

العامري: الشعب ينظر بخوف وحذر إلى الأحداث الحالية

اخبار العراق

المالكي : لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح

اخبار العراق

الكاظمي يحمل الجميع المسؤولية ويدعو الكتل السياسية للحوار من اجل العراق

اخبار العراق

الإطار التنسيقي يقرر التصعيد والخروج بتظاهرات مقابلة

اخبار العراق

القبص على احد أفراد عصابة نفذت سطو على منفذ كي كارد في ميسان

اخبار العراق

القبص على احد أفراد عصابة نفذت سطو على منفذ كي كارد في ميسان

اخر الاخبار

العلاقات الاجتماعية على الصعيدين اللغوي والوجودي

اخبار العراق

وزير الصدر يدعو الى عدم التعرض للقضاء

اخبار العراق

الصحة: المستشفيات استقبلت 60 مصابا من المتظاهرين

اخبار العراق

المتظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية

اخر الاخبار

استجابة لرأي الجمهور.. منتخب ألمانيا يتخلى عن لقب “المانشافت”

اخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقتل فتى فلسطيني في الضفة الغربية

اخر الاخبار

لابورتا يأمل اعتزال ميسي بقميص برشلونة

اخر الاخبار

مقتل عشرات الأسرى الأوكرانيين بهجوم صاروخي

اخر الاخبار

برشلونة يعلن عن اتفاق مبدئي لضم كوندي