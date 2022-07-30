من إسبانيا.. المغربي سفيان بوكرين يسخر لوحاته الفنية للأعمال الخيرية

المستقلة/- يستعد الفنان التشكيلي المغربي سفيان بوكرين للمشاركة في مزاد علني، في مدينة ماربيا بإسبانيا، لعرض إحدى لوحاته الفنية لفائدة الأعمال الخيرية.

وأعلنت الجمعية الإسبانية لمحاربة السرطان “Asociacion Espanola contra el cancer”، عبر فرعها في ماربيا، عن تنظيم مزاد علني كبير بالمدينة، يوم السبت 6 غشت القادم، يروم جمع التبرعات المالية لفائدة مرضى السرطان الذين تتكلف بهم الجمعية.

ويتبرع الرسام المغربي سفيان بوكرين في المزاد العلني، بلوحة تشكيلية ليست هي الأولى في رصيده الفني المسخر للأعمال الخيرية، إذ سبق وتبرع بلوحات فنية عديدة لفائدة الجمعية ومؤسسات خيرية أخرى.

وستعرض لوحة بوكرين للبيع إلى جانب العديد من التحف والمقتنيات الثمينة، التي تبرع بها عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة، للاستفادة من عائداتها لصالح مرضى السرطان الذين تسهر على علاجهم جمعية “AECC”.

هذا، وسيعرف المزاد العلني حضور شخصيات إسبانية ودولية معروفة، من أجل اقتناء المعروضات وتقديم المساعدات المالية لفائدة الجمعية المذكورة. ويحظى سفيان بوكرين بسمعة طيبة بعدما برز اسمه من بين الرسامين الشباب المعروفين في إسبانيا بإسهاماتهم الخيرية عبر أعمالهم التشكيلية، ليتمكن من لفت انتباه الإعلام الإسباني بمبادراته في تسخير الفن لصالح الأعمال الخيرية.