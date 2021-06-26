من أصيب بفايروس كورونا هذه الأخبار لكم

المستقلة /- فيما يعاني المصابون بفايروس كورونا المستجد من فقدان حاسة الشم حتى بعد شفائهم لفترات قد تكون طويلة وهذا الأمر يسبب لهم عائق في ممارسة حياتهم بعد فقدان الحاسة ويستصعب تذوق أو شم الأشياء.

أظهرت دراسات فرنسية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون فقدان الشم جراء اصابتهم بفايروس كورونا المستجد لديهم ” حظوظ ” ممتازة لإستعادة هذه الحاسة في فترة لا تتعدى سنة .

وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة أمريكية مشهورة ، على 97 مريض بفايروس كورونا عانوا من فقدان حاسة الشم لفترة تتفوق 7 أيام ، وأشرفت عليها مديرة العيادة في خدمة الطب في الانف والحنجرة في المدينة الفرنسية بدعم من المعهد الاستشفائي.

كما تبينت الدراسة أن 84% من المرضى سجل لديهم ” شفاء موضعي ” بعد أربعة أشهر من الاصابة بكورونا .

فيما ترتفع هذه النسبة الى 96% بعد 12 شهر ومن بين المرضى ال1ين جرت متابعتهم ، بقي اثنان يعانيان من فقدان جزئي للشم بعد سنة من الاصابة ، مع عيوب مستمرة لديهم .